Наглое ограбление иностранцев в Бишкеке

4 января текущего года в службу "102" поступил вызов о том, что в одной из квартир неизвестные отобрали сотовые телефоны и денежные средства, сообщает пресс-служба ГУВД.

На место происшествия выехали сотрудники милиции УВД Свердловского района. По приезду на место установлено, что двое неизвестных мужчин проникли в квартиру иностранных граждан и, применив физическую силу, отобрали 4 сотовых телефона и денежные средства в сумме 400 долларов США и 6 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 201 "Грабеж" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Свердловского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в свершении данного преступления были задержаны: А.Р.,1988 г.р., и С.Т.,1983 г.р.

Свердловским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1. Начато досудебное производство.