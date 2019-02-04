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Наглое ограбление иностранцев в Бишкеке

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- ВБ
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4 января текущего года в службу "102" поступил вызов о том, что в одной из квартир неизвестные отобрали сотовые телефоны и денежные средства, сообщает пресс-служба ГУВД.

На место происшествия выехали сотрудники милиции УВД Свердловского района. По приезду на место установлено, что двое неизвестных мужчин проникли в квартиру иностранных граждан и, применив физическую силу, отобрали 4 сотовых телефона и денежные средства в сумме 400 долларов США и 6 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 201 "Грабеж" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Свердловского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в свершении данного преступления были задержаны: А.Р.,1988 г.р., и С.Т.,1983 г.р.

Свердловским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1. Начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376460
Теги:
ГУВД, СИЗО, ограбление, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
мырки
04.02.2019, 13:25

Посадить их. Надолго.

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