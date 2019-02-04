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Гражданина Кыргызстана в Москве избил работодатель

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Представительством МВД КР в РФ совместно с ОМВД России по району Арбат г.Москвы выявлен факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

28 декабря 2018 года в Представительство МВД КР в РФ поступила информация о том, что 25 января 2019 г в ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова г.Москвы поступил гражданин Кыргызской Республики А.Х., 1998 года рождения, уроженец Кара-Кулджинского района Ошской области с тяжкими телесными повреждениями в области лица и головы.

Сотрудниками Представительства МВД КР в РФ был осуществлен выезд в городскую клиническую больницу и организована встреча с родственниками потерпевшего, где при выяснении обстоятельств произошедшего установлено, что гражданин А.Х. официально работает дворником в государственном бюджетном учреждении (ГБУ) "Жилищник" района Арбат города Москвы.

Представительством МВД КР в РФ совместно с ОМВД России по району Арбат г.Москвы установлены следующие данные:

25 января примерно в 17 часов дня работник коммунального хозяйства был избит работодателем, однако при поступлении в ГКБ №1 причина получения травмы была указана как "производственная". В этой связи данный факт не был зарегистрирован как криминальная травма, и правоохранительными органами проверка не производилась.

После выяснения обстоятельств дела была получена предварительная справка с ГКБ №1 и заявление потерпевшего для дальнейшего препровождения и регистрации по территориальности. Заявление гражданина А.З. зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлении (КУСП) ОМВД России по району Арбат г.Москвы.

В результате принятых мер Представительством МВД совместно с сотрудниками ОМВД России по району Арбат г.Москвы установлен и задержан подозреваемый, им оказался гражданин Российской Федерации Г.Н. 1980 года рождения, являющийся исполняющим обязанности начальника участка ГБУ "Жилищник" района Арбат.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по району Арбат г.Москвы в отношении и.о. начальника участка ГБУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."З" ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов используемых в качестве оружия). Гражданин Г.Н. задержан в качестве подозреваемого в соответствии со ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД КР.


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Теги:
избиение, миграция, Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан, уголовное дело
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