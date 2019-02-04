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Задержан член МТО, отвечавший за канал переправки боевиков в Сирию

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- ВБ
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1 февраля 2019 года органами ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых из зон вооруженных конфликтов в Сирии с целью совершения террористических и иных подрывных акций на территории КР, задержан гражданин КР "Х.Т.", 1977 г.р., ранее судимый за совершение преступления, предусмотренного ст. 241 УК КР.

Установлено, что "Х.Т." в феврале 2014 года, незаконно изготовив поддельный паспорт гражданина КР с другими установочными данными, вылетел в Турцию и далее в Сирию, где вступил в состав бандформирований МТО.

Задержанный за короткое время стал одним из активных функционеров сил международного терроризма, участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Впоследствии был переброшен в Турцию, где отвечал за функционирование крупного канала переправки боевиков в Сирию.

В настоящее время следственными органами ГКНБ КР в отношении "Х.Т." начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.395 ("Наемничество") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется дальнейший комплекс следственно-оперативных мероприятий.


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Теги:
ГКНБ, СИЗО, подделка, Сирия, Турция, терроризм, Кыргызстан, уголовное дело
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