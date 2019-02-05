Кто виноват, что новые больницы в Бишкеке и Оше не работают?

Новые здания больниц стоят пустыми, тогда как в действующих люди часами стоят в очередях в ожидании приема врача.

В Бишкеке и Оше давно завершилось строительство двух новых больниц. Пока пациенты вынуждены получать лечение в стесненных условиях. Порой из-за наплыва больных администрации больниц вынуждены ставить дополнительные койки даже в коридорах.

Строительство здания больницы кыргызско-турецкой дружбы завершено осенью 2017 года. Для комфорта пациентов там есть все необходимое - коммуникации, отопление, оборудованные палаты и современная техника для диагностики и лечения различных заболеваний. Нет главного: врачей и пациентов.

Начальник международного отдела Минздрава Осмон Масалиев объяснил VB.KG, что задержка связана с процедурой ратификации международных договоров. Дело в том, что медучреждение полностью построено на деньги Турции, следующие три года эта страна будет оплачивать все расходы больницы, даже зарплаты врачей.

- Компетентные люди называли даты открытия больницы, перед этим не совсем хорошо ознакомившись с документами и нюансами вступления в силу международных договоров. Турецкая сторона построила больницу и выполнила первый договор. Второй договор о совместном использовании учреждения на трех языках был передан в Министерство здравоохранение по дипломатическим каналам 25 декабря. Сейчас работа идет на уровне правительства, - рассказал VB.KG начальник международного отдела Минздрава Осмон Масалиев.

Замначальника отдела соцразвития аппарата правительства Санжар Исаев подтвердил VB.KG, что документ о ратификации договора с Турцией сейчас проходит одобрение в правительстве, и на следующей неделе ожидается его передача в Жогорку Кенеш.

- По процедурным нормам Жогорку Кенеш будет ратифицировать договор месяц-полтора. После этого его отправят на подписание к президенту и по дипломатическим каналам в Турцию, - прокомментировал Исаев.

Однако, даже если депутаты ратифицируют документ максимально быстро - сразу в трех чтениях, это не означает, что больница сразу откроет двери для пациентов.

- Договор должен одобрить не только наш Парламент, но и турецкий. У депутатов ЖК вряд ли возникнут вопросы: мы ведь не несем никаких расходов из бюджета, зато в Турции наверняка начнут задавать вопросы, как расходуются средства, и это может отразиться на сроках запуска, - продолжил Масалиев.

В правительстве подтвердили, что пока документы о ратификации договора турецкой стороной не поступали. Ни в Минздраве, ни в правительстве не смогли назвать точной даты запуска больницы.

Очень похожая история происходит в Оше. Там в октябре 2016 года началось строительство больницы на 150 мест. Деньги на социальный проект выделил Китай в виде гранта, то есть отдавать их не нужно. Летом 2018 года здание было полностью достроено, однако больница до сих пор не функционирует. В пресс-службе южной столицы сообщили, что здание еще не прошло процедуру госприемки.

- На объекте не были завершены работы по благоустройству и озеленению территории. К новому году все закончили. Теперь идет последний этап - строительство забора. После завершения строительных работ будет подписан акт государственного приема, и здание сдадут в эксплуатацию. Сказать точно, когда больница откроется, пока не могу. Сотрудники, курирующие этот сектор, обещают запуск в ближайшее время, - рассказали VB.KG в пресс-службе Оша.

При этом в муниципалитете не смогли ответить, почему больница не может функционировать без забора и клумб на территории.