Подаст ли президент в суд на Нурбека Токтакунова?

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов готов в суде обосновать свой негативный пост в соцсети про президента Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, другого способа быть услышанным он не нашел.

- Я, конечно, как нормальный человек, опасаюсь судебного процесса, но приходится как-то доносить информацию. Поэтому, если они в суд на меня подадут, то я готов подробно разъяснить свои слова, и тогда, может быть, общественность услышит что-то, - сказал он.

Отметим, ранее адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в соцсети написал пост про президента Кыргызстана с негативным содержанием. В частности, юрист напомнил, что на встрече с главой государства он, Токтакунов, озвучил мнение, что институт президента подавляет всю политическую систему.

"А ... заявил вдруг, что я озвучиваю чужие мысли, и что он мол знает, чьи. Этим он нанёс мне жестокое оскорбление. Эти мысли я озвучивал всегда, и при Атамбаеве, и при Бакиеве. Разве что я могу признаться, что многие мысли мне приходят во время чтения книг, но никогда я не работал попугаем", - написал Токтакунов.

Будет ли в этом случае реагировать генеральная прокуратура, пока неизвестно. По крайней мере, 4 статья закона "О гарантиях деятельности президента КР" гласит, что "в случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство Президента КР, Генеральный прокурор обязан, если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых результатов, обратиться в суд от имени Президента КР".

Напомним, в декабре прошлого года депутаты в первом чтении одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О гарантиях деятельности президента КР". В частности, одной из поправок предлагается полностью исключить эту статью из закона.

В пресс-службе президента, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, пока никак не отреагировали.