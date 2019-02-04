Конституционная палата выступила против системы подготовки судей

Конституционная палата 1 февраля 2019 года рассмотрела дело о проверке конституционности абзаца третьего части 3 статьи 15, части 2 статьи 17 конституционного Закона "О статусе судей Кыргызской Республики". По итогам рассмотрения оспариваемые нормы признаны противоречащими Конституции.

Свое решение Конституционная палата обосновала следующими выводами.

Уровень правовой подготовки судьи, его квалификация, компетентность являются краеугольным камнем судейской функции, поскольку от них зависит не только прямой результат их работы – качество выносимых судебных актов и отправления правосудия, но и уровень доверия общества к судебной власти.

Конституция установила требования к лицам, претендующим на должности судей (статья 94). При этом в части 9 статьи 94 Конституции предусмотрена возможность установления конституционным законом дополнительных требований к кандидатам на должности судей. По смыслу приведенной диспозитивной нормы Конституции, законодатель наделен полномочием по установлению дополнительных требований к кандидатам на должности судей, помимо тех, которые уже закреплены в Конституции.

В реализацию указанной конституционной нормы законодатель внес в статьи 15 и 17 конституционного Закона "О статусе судей Кыргызской Республики" дополнительные требования к лицам, впервые претендующим на замещение должности судьи Верховного суда, Конституционной палаты, местного суда и не имеющим стаж судейской работы, а также к лицам, имеющим судейский стаж работы, у которых при этом срок перерыва между подачей заявления на участие в конкурсе и освобождением лица от должности судьи либо прекращением полномочий судьи превышает десять лет – наличие сертификата, выдаваемого по результатам обучения претендентов.

Основные условия обучения необходимого для получения сертификата регламентированы в статье 5-4 вышеуказанного конституционного Закона. Согласно указанной статье лица, претендующие на должность судьи, должны пройти обучение сроком до одного года, в течение которого ему предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по месту работы. По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.

Законодатель, принимая оспариваемые субъектом обращения нормы, действовал в рамках своей дискреции и руководствовался, прежде всего, интересами граждан и общества в части обеспечения судейского корпуса квалифицированным и компетентным составом.

Вместе с тем, законодатель, при установлении дополнительных требований для кандидатов на должности судей, должен был руководствоваться теми же принципами, которые лежат в основе конституционных требований к претендентам на должности судей, а именно, они должны были соответствовать принципам равного доступа, равных возможностей при поступлении на государственную службу (часть 4 статьи 52 Конституции). Причем, следует отметить, что существующий порядок приема претендентов на обучение в Высшей школе правосудия не может рассматриваться как выполнение вышеуказанных требований Конституции.

Таким образом, законодатель, принимая оспариваемые нормы и устанавливая дополнительные требования для кандидатов на должности судей не учел ряд обстоятельств, которые стали реальным препятствием для участия в конкурсе большого числа претендентов на замещение вакантной должности судьи и привели к различиям в возможностях в связи с социальным и имущественным положением.

В частности, обучение кандидатов на должности судей проводится только по очной форме, что предполагает работающим лицам, зачисленным для прохождения обучения, оформить отпуск без содержания на длительный срок, так как период обучения, согласно указанного конституционного Закона, может составить до одного года. Здесь прослеживаются два момента: первое, не все руководители учреждений готовы предоставить отпуск на длительный срок, поскольку в этом случае увеличивается нагрузка на других сотрудников, и второе, если и предоставляется отпуск без содержания, то лицо лишается дохода в виде заработной платы. Учитывая, что если у лица отсутствуют иные источники дохода для содержания себя и членов своей семьи это становится реальным препятствием для прохождения обучения именно по имущественному положению.

Данное обстоятельство усугубляется еще и тем, что обучение кандидатов на должности судей проводится в городе Бишкек в Высшей школе правосудия, которая не имеет соответствующей инфраструктуры для проживания обучающихся, приехавших из регионов, что предполагает аренду жилья на время обучения. Аренда жилья в этом случае также становится дополнительной неподъемной финансовой нагрузкой для претендентов из регионов, единственным источником дохода которых является заработная плата, которой они лишаются в связи с оформлением отпуска без содержания на период обучения. При таких условиях более предпочтительные шансы на обучение появляются у тех, кто имеет финансовую поддержку со стороны или являются финансово состоятельными, что создает предпосылки возникновения неравных условий для лиц с разным имущественным положением.

Действующая система хотя и направлена на обеспечение судейского корпуса квалифицированным и компетентным составом претендентов, однако набор очень ограниченного количества лиц на обучение в Высшей школе правосудия, с учетом дополнительных требований для претендентов, установленных статьями 15 и 17 конституционного Закона "О статусе судей Кыргызской Республики", существенно сужает круг участников, претендующих на вакантные судейские должности, что в конечном итоге влияет также на отбор наиболее достойных на судейские должности.

Более того, действующая система обучения является неоправданной с точки зрения эффективности использования бюджетных средств на обучение претендентов, так как наличие сертификата свидетельствующего об окончании обучения в Высшей школе правосудия не гарантирует, что кандидат в будущем займет должность судьи.

В силу изложенного, оспариваемые нормы нарушают гарантированные Конституцией права граждан на защиту от дискриминации и равенство всех перед законом и судом. Оспариваемые нормы создают значительные препятствия для граждан, претендующих на должности судей в зависимости от их имущественного и социального происхождения.