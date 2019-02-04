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В России появились представители Омбудсмена Кыргызской Республики

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На основании ранее подписанного Соглашения о двустороннем сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Омбудсменом Кыргызской Республики, соответствующим Приказом Акыйкатчы определены и назначены Уполномоченные представители Омбудсмена КР (на общественных началах) в некоторых округах и областях России. В их обязанности входит: оказание помощи гражданам Кыргызстана в России, гражданам России в Кыргызстане, защита прав и свобод граждан как Кыргызской Республики, так и Российской Федерации.

Соответствующие служебные удостоверения вручены:

Белекову Жыргалбеку Сабырбековичу – Уполномоченному (на общественных началах) Омбудсмена (Акыйкатчы) КР по Уральскому федеральному округу РФ (г. Екатеринбург);

Айдарову Кубанычбеку Куттузовичу – Уполномоченному (на общественных началах) Омбудсмена (Акыйкатчы) КР по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономному округам РФ;

Абдырахманову Жээнмырзе Абдырайимовичу – Уполномоченному (на общественных началах) Омбудсмена (Акыйкатчы) КР по г. Курган Курганской области РФ;

Акматалиеву Улану Мэлисовичу – Уполномоченному (на общественных началах) Омбудсмена (Акыйкатчы) КР по г. Екатеринбург Свердловской области РФ;

Бакировой Зыйне Арзиматовне – Уполномоченной (на общественных началах) Омбудсмена (Акыйкатчы) КР по г. Челябинск Челябинской области РФ.

В свою очередь, Полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканову направлено письмо от имени Омбудсмена КР с информацией о начале работы его Уполномоченных по защите прав граждан.

Уполномоченные Акыйкатчы начали свою работу с расследования по заявлению, поступившему на имя Омбудсмен КР от гражданки Ж.Н., в котором она просит оказать содействие в поисках ее близкого родственника А.К. уулу (25.02.1996 г.р., уроженца Аксыйского района Джалал-Абадской области), находящегося до момента потери с ним связи в г. Екатеринбург Свердловской области.

В частности в заявлении указывается, что, примерно, 26 декабря 2018 года А.К. уулу ушел на работу и до сих пор от него нет никаких вестей. На звонки родственников не отвечает, его мобильный телефон отключен, на работе не появляется.

По данному заявлению проводится соответствующее расследование, с привлечением к взаимодействию Генерального консульства КР в г. Екатеринбург.


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URL: https://www.vb.kg/376478
Теги:
омбудсмен, права человека, представительство омбудсмена, Россия, Кыргызстан
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