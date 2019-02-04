Хабиба Нурмагомедова ограбил болельщик

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, лишился своего багажа, но уже вычислил человека, виновного в его пропаже, пишут российские телеграм-каналы.

"Друг мой, багаж верни. Я тебя уже нашел", - написал Нурмагомедов в Инстаграм, опубликовав фото с камеры видеонаблюдения в отделении выдачи багажа в аэропорту.

Второе фото, опубликованное чемпионом, говорит о том, что укравший багаж человек, скорее всего, знал, чьи вещи он берет, поскольку в руках у него была замечена автобиография Хабиба Нурмагомедова.

"Тебе ведь и книгу подарили", - пожурил воришку один из сильнейших спортсменов мира.