Опять пропал ребенок!

Уважаемый Вечерний Бишкек, в последнее время часто выходят новости о пропаже детей..это грустно, но мысль моя о другом, вы сообщаете о пропаже и не всегда о том что ребенок найдет. Пожалуйста возьмите данный вопрос на особый контроль.
Внимание розыск!
ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Жоошбаева Анаркуль Жаныбековна 14.04.2005 года рождения, проживающая по адресу село Байтик, которая вышла из дома 3 февраля 2019 года и не вернулась.
Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы черные кудрявые, до плеч, глаза карие. Была одета: куртка черного цвета ниже колен с капюшоном, вельветовые брюки черного цвета, на ногах полусапожки чёрного цвета.
Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Аламединского района (0312) 36-35-27, (0312) 36-35-23, (0550) 51-09-05, (0704) 31-25-05, (0550) 34-33-63 (группа розыска).