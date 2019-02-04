Опять пропал ребенок!

Внимание розыск!

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Жоошбаева Анаркуль Жаныбековна 14.04.2005 года рождения, проживающая по адресу село Байтик, которая вышла из дома 3 февраля 2019 года и не вернулась.

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы черные кудрявые, до плеч, глаза карие. Была одета: куртка черного цвета ниже колен с капюшоном, вельветовые брюки черного цвета, на ногах полусапожки чёрного цвета.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Аламединского района (0312) 36-35-27, (0312) 36-35-23, (0550) 51-09-05, (0704) 31-25-05, (0550) 34-33-63 (группа розыска).