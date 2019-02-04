Дело "Вечерки". Адвокат обвиняемого подал жалобу на отказ в ходатайстве

Мурат Божокоев подал 1 февраля 2019 года жалобу в апелляционном порядке в Бишкекский горсуд на постановление судьи Свердловского районного суда города Бишкек Алмаза Касымбекова от 29 января 2019 года в части отказа в удовлетворении ходатайства об исключении недопустимого доказательства в уголовном деле – акта аудита Счётной палаты КР от 14 декабря 2018 года финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон". Об этом VB.KG сообщил его адвокат Ренет Медетбеков.

Жалоба касалась части вопроса 1.5., по ущербу, причинённому каждому из акционеров ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" в результате выплаты 1 000 000 сомов Эркимбеку Мамбеталиеву 21 октября 2016 года из средств ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек", отмечает адвокат.

- Акт аудита Счётной палаты КР от 14 декабря 2018 года финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" в части вопроса 1.5. получен с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса КР от 30 июня 1999 года. Целью аудита является только выражение мнения в отношении соответствия финансовой отчётности во всех её существенных аспектах установленным основам представления финансовой отчетности. Но в постановлении следователя о проведении аудита от 14 декабря 2018 года финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" поставлен и сделан вывод по вопросу, какой ущерб причинён каждому из акционеров ЗАО в результате выплаты. Этот вопрос не относится к аудиту, а должен решаться только в рамках назначаемой следователем экспертизы. Поэтому 21 января 2019 года я заявил ходатайство об исключении Акта аудита Счётной палаты КР от 14 декабря 2018 года в части выводов по вопросу 1.5., как недопустимого доказательства, - подчеркивает Медетбеков.

При этом, адвокат акцентировал внимание на том, что суд отказал в удовлетворении ходатайства на предварительном слушании.

- Постановление Свердловского райсуда города Бишкек от 29 января 2019 года № УД-168/19/Б4 (50-18-156) в части отказа в удовлетворении моего ходатайства судья Касымбеков объяснил, сославшись на статью 81 УПК КР, где говорилось, что доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определённом законом порядке следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного УК КР для правильного разрешения дела. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу решения по делу, а также использоваться для доказывания любого факта и обстоятельства, указанных в статье 82. Однако оснований для исключения из числа доказательств, как недопустимого доказательства акта аудита Счётной палаты КР от 14 декабря 2018 года финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" за период с 2015 года по настоящее время в части выводов по вопросу 1.5. не имеется, так как при его получении процессуальных нарушений, влекущих признание его недопустимым доказательством, не допущено. Довод заявителя, что этот вопрос не относится к аудиту, а должен решаться только в рамках назначаемой следователем экспертизы в соответствии со статьёй 84 Уголовно-процессуального кодекса от 30 июня 1999 года, основаны на неверной трактовке данной процессуальной нормы, - поясняет решение судьи Медетбеков.

По словам адвоката, доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, действительно являются недопустимыми и не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу решения по делу.

- Статья 84 УПК от 30 июня 1999 года даёт общее определение заключения эксперта, как выводов, основанных на специальных знаниях и исследовании материалов уголовного дела. Именно поэтому к числу указанных нарушений относится то, что вопрос о том, какой ущерб причинён каждому из акционеров ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" в результате выплаты 1 000 000 сомов Э. Мамбеталиеву из средств общества, не был поставлен перед экспертом. Утверждение Касымбекова, что я неверно трактую статью 84, ни на чём не основано. В ней даётся ссылка на статью 200 УПК от 30 июня 1999 года, в которой указаны случаи обязательного назначения экспертизы в силу прямого указания закона. Однако это не означает, что следователь не должен назначать экспертизу в других случаях, требующих выводов. Я представил ясный довод: "В соответствии со статьёй 1 Закона "Об аудиторской деятельности" целью аудита является только выражение мнения в отношении соответствия финансовой отчётности во всех её существенных аспектах установленным основам представления финансовой отчетности. Остальное, включая вопрос определения ущерба, не является целью аудита". Какие ещё нужно представлять доказательства, что этот вопрос не относится к компетенции аудита? – задался вопросом Медетбеков.

Поэтому, адвокат просит:

- 1. Отменить постановление Свердловского районного суда города Бишкек (судья Касымбеков А.С.) от 29 января 2019 года № УД-168/19/Б4 (50-18-156) в части отказа в удовлетворении ходатайства обвиняемого Божокоева об исключении недопустимого доказательства.

2. Вынести новое определение об исключении акта аудита Счётной палаты КР от 14 декабря 2018 года финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" в части выводов по вопросу 1.5., как недопустимого доказательства.