"Они слышали, как умирали их друзья". Страшное ДТП унесло жизни троих детей

Страшная трагедия произошла в России - танцевальный детский коллектив в сопровождении родителей ехал из Смоленской области на конкурс в Калужскую областную филармонию. Что именно произошло, уже выясняет следствие.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В отношении водителя УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящий момент известно о 24 пострадавших и семи погибших - троих детях и четверых взрослых. Операция по спасению пассажиров продолжалась несколько часов. На некоторых ресурсах появились сообщения, что выжившие дети слышали, как в муках умирали их друзья по творческому коллективу.