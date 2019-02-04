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"Они слышали, как умирали их друзья". Страшное ДТП унесло жизни троих детей

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- Елена Цой
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Страшная трагедия произошла в России - танцевальный детский коллектив в сопровождении родителей ехал из Смоленской области на конкурс в Калужскую областную филармонию. Что именно произошло, уже выясняет следствие.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В отношении водителя УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящий момент известно о 24 пострадавших и семи погибших - троих детях и четверых взрослых. Операция по спасению пассажиров продолжалась несколько часов. На некоторых ресурсах появились сообщения, что выжившие дети слышали, как в муках умирали их друзья по творческому коллективу.


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URL: https://www.vb.kg/376543
Теги:
дети, ДТП, погибшие, Россия, пострадавшие, авария
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