Слесарев заявил отвод всем судьям по делу Кулматова

Накануне, 4 февраля, в Верховном суде КР состоялось судебное заседание по надзорной жалобе защитника Кубанычбека Кулматова на решения судов первой и апелляционной инстанций, касающихся продления срока содержания под стражей, сообщает пресс-служба СДПК.

Судом первой инстанции было принято решение о продлении срока содержания под стражей К. Кулматова без учета целого ряда аргументов защиты. Однако суды апелляционной и надзорной инстанций также не дали оценки доводам защиты. Сегодня суд надзорной инстанции и вовсе прекратил производство по жалобе защитника Кулматова Сергея Слесарева, фактически отказавшись давать оценку имеющимся доводам. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о прекращении производства по жалобе, со ссылкой на назначенное рассмотрение уголовного дела в отношении К.К. Кулматова по существу.

Вместе с тем, защита настаивала на рассмотрении жалобы по существу, в обеспечении реализации важнейшей функции надзорной инстанции - проверки законности и обоснованности состоявшихся решений судов. Неоднократно заявленный правозащитником Сергеем Слесаревым отвод судьям и коллегии в целом остался без удовлетворения.