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Слесарев заявил отвод всем судьям по делу Кулматова

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- ВБ
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Накануне, 4 февраля, в Верховном суде КР состоялось судебное заседание по надзорной жалобе защитника Кубанычбека Кулматова на решения судов первой и апелляционной инстанций, касающихся продления срока содержания под стражей, сообщает пресс-служба СДПК.

Судом первой инстанции было принято решение о продлении срока содержания под стражей К. Кулматова без учета целого ряда аргументов защиты. Однако суды апелляционной и надзорной инстанций также не дали оценки доводам защиты. Сегодня суд надзорной инстанции и вовсе прекратил производство по жалобе защитника Кулматова Сергея Слесарева, фактически отказавшись давать оценку имеющимся доводам. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о прекращении производства по жалобе, со ссылкой на назначенное рассмотрение уголовного дела в отношении К.К. Кулматова по существу.

Вместе с тем, защита настаивала на рассмотрении жалобы по существу, в обеспечении реализации важнейшей функции надзорной инстанции - проверки законности и обоснованности состоявшихся решений судов. Неоднократно заявленный правозащитником Сергеем Слесаревым отвод судьям и коллегии в целом остался без удовлетворения.


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URL: https://www.vb.kg/376545
Теги:
ГКНБ, СДПК, СИЗО, коррупция, суд, Кыргызстан, Сергей Слесарев, Кубанычбек Кулматов
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Комментарии
Болотбек
05.02.2019, 13:29

Да я вообще не понимаю,как можно столь долго расследовать высасонное из пальца дело. Это просто правовой беспредел. Почему налогоплательщики должны оплачивать содержание обвиняемого в СИЗО из-за не умения следователей работать. Почему суд,кстати тоже наверное некомпетентный,продлевает арест? Еще про какую-то борьбу с коррупцией глаголят.

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