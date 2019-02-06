В Кыргызстане введут "сухой" закон?

В Нарынской области Кыргызстана в пяти селах: Кош-Добо, Терек, Кара-Бургон, Конорчок и Кок-Жарский айыльный аймак запретили продажу и распитие алкогольных напитков. Мораторий введен самими жителями. Редакция VB.KG решила узнать у акима Ак-Талинского района Нурбека Молдокадырова, насколько законна народная инициатива, и почему в принципе возникла такая острая необходимость "сухого закона".

- В каждом селе пьют, конечно, но не до такой степени, чтобы это стало огромной проблемой. Однако у жителей пришло понимание, что все преступления, правонарушения происходят в основном из-за пьянства. Поэтому у нас в пяти из 13 существующих айыльных аймаков молодежь взяла инициативу в свои руки. Провели собрание, пригласили местных предпринимателей, которые торгуют алкогольной продукцией, приняли резолюцию и создали комиссию. Она мониторит исполнение народной инициативы. Старейшины поддержали, - рассказал Молдокадыров.

А как же бизнес? И неужели не было ни одного, кто бы выступил против?

- Конечно, у рыночной экономики свои законы. Но у нас в каждом селе максимум по пять магазинов с такой продукцией. С предпринимателями сельчане провели беседу, попросили больше не продавать. Некоторым дали месяц на то, чтобы реализовать оставшийся алкоголь, при условии не поставлять новую партию. А, например, в селе Кош-Добо население собрало 80 тысяч сомов, кто по сколько смог, и выплатили бизнесменам компенсацию. Что на счет простых сельчан, то, бывает, кто хочет выпить, ездят в соседнее село. Или кто-то начинает продавать спиртные напитки дома "из-под полы". На такие сообщения выезжает специально созданная комиссия, проводит рейды, разбирается с нарушителями, - ответил аким.

Как именно "разбираются с нарушителями" народные блюстители порядка, Нурбек Молдокадыров не уточнил. Но, по некоторым данным, к ним применяется штраф до 10 тысяч сомов.

А если такие нарушители начнут жаловать в госорганы на ущемление прав или так называемые народные рейды превратятся в самоуправство? Вы не боитесь последствий?

- Местные власти не могут запрещать продажу спиртных напитков, могут лишь ограничить на основании закона о запрете на продажу лицам до 18 лет и т.п. Поэтому никакого законного постановления о моратории нет. Но раз население взяло на себя организаторские функции, то мы – органы власти – не можем пойти против воли народа. Мы должны поддержать. Тем более, что инициатива сама по себе хорошая. Этот шаг полезен для подрастающего населения. Если на прилавках не будет изобилия, то и потребность человека в алкоголе постепенно сойдет на нет, - заявил собеседник.

При этом отметил, что никто пока не жаловался на самоуправство. Но если возникнут проблемы, местные органы власти будут вмешиваться - разбираться в рамках закона. А пока в акимиате даже не берутся прогнозировать, как долго в селах продлится добровольно введенный "сухой закон".