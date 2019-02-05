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Установлен водитель, сбивший 14-летнего мальчика на Иссык-Куле

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- Оксана Гут
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Установлен водитель, сбивший 14-летнего мальчика в селе Боконбаево. Он задержан. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Иссык-Кульской области.

Отмечается, А. уулу А. 1997 г.р. совершил автонаезд на школьника из-за того, что тот неожиданно выбежал на проезжую часть. Подросток хотел перейти дорогу не по пешеходному переходу.

Этот факт зарегистрирован в ЕРПП, идет досудебное разбирательство.

Напомним, ранее пресс-служба МЧС КР информировала, что 4 февраля примерно в 12.01 в селе Боконбаево на пересечении улиц Базарова и Тойгонова автомобиль "Фольсваген" сбил 14-летнего подростка. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую медицинскую помощь.

Скорая помощь госпитализировала школьника в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/376556
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, уголовная ответственность, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, автонаезд, МЧС
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