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Кыргызстанец, эмиссар МТО обеспечивал иностранцев поддельными паспортами КР

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- ВБ
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Органами ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности религиозно-экстремистских организаций задержан один из эмиссаров - гражданин КР "С.А.", который занимался распространением экстремистских материалов в социальных сетевых ресурсах Интернета и обеспечением граждан иностранных государств поддельными паспортами КР.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии "Б.Н.", который находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера и скрывался в Кыргызстане по поддельным документам, предоставленным С.А.

В настоящее время органами прокуратуры возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/376560
Теги:
ГКНБ, СИЗО, паспорт, социальные сети, Центральная Азия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан, следствие, уголовное дело
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