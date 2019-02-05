Кыргызстанец, эмиссар МТО обеспечивал иностранцев поддельными паспортами КР

Органами ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности религиозно-экстремистских организаций задержан один из эмиссаров - гражданин КР "С.А.", который занимался распространением экстремистских материалов в социальных сетевых ресурсах Интернета и обеспечением граждан иностранных государств поддельными паспортами КР.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии "Б.Н.", который находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера и скрывался в Кыргызстане по поддельным документам, предоставленным С.А.

В настоящее время органами прокуратуры возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственные мероприятия.