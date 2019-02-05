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Мааткабылов: Не хотелось бы, чтобы за кресла и власть лилась кровь

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- Бакыт Стамов
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Недавно избранный координатор Бишкекской ячейки движения "СДПК без Атамбаева" Ырысбек Мааткабылов опроверг заявление официального СДПК, что он не является членом партии. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, он был и остается верным принципам СДПК.

- Я все равно считаю себя членом партии, и дай бог буду баллотироваться в парламент в 2020 году. Да, когда шли парламентские выборы, то я официально выходил из ее состава партии, но потом все равно работал на СДПК. В этот период ко мне не было подобных претензий. Почему сейчас заговорили, что я не член партии, для меня непонятно. К примеру, когда выборы шли в городской кенеш, то я от партии СДПК работал по Свердловскому району, и мы всегда давали самые лучшие результаты, - сказал Мааткабылов.

Вместе с тем, отметил собеседник редакции, он ни в коей мере не осуждает деятельность экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Это не в моих правилах, так как я набожный человек и читаю пятикратный намаз. Религия не позволяет мне кого-то судить. Атамбаев тоже многое что хорошее сделал для Кыргызстана. Я такого мнения придерживаюсь и поэтому не поддерживаю этот конфликт в СДПК. Мне не хотелось бы, чтобы кровь лилась за кресла и власть. А так, быть координатором города, честно говоря, у меня нет никакого желания, но это не мне решать. Более того, я даже не присутствовал на заседании городского съезда "СДПК без Атамбаева", - добавил он.

Напомним, официальный орган СДПК распространил в СМИ и соцсетях заявление Ырысбека Мааткабылова, датируемое декабрем 2014 года, в котором он просит вывести его из состава СДПК.

"В связи с этим заявляем Ирина Карамушкина была и остается законным координатором Бишкекской городской партийной организации СДПК", - пояснили в партии.

Это заявление СДПК стало реакцией на избрание родного племянника олигарха Аскара Салымбекова Ырысбека Мааткабылова координатором столичной ячейки движения "СДПК без Атамбаева".


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URL: https://www.vb.kg/376562
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, СДПК, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, Ырысбек Мааткабылов
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Комментарии
cfvfy
05.02.2019, 17:23


Это не в моих правилах, так как я набожный человек и читаю пятикратный намаз.

Это что реально стало аргументом? "Пятикратный намаз" - и всё поверили в отмазки базаркома?

+1
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Жалоба модератору
Айка
05.02.2019, 17:55

Молдодец Мааткабылов! Народ за лозунг СДПК без Атамбаев!

-1
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Жалоба модератору
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