СК "Дианур строй" пытается построить намазкану вопреки желаниям жителей

А сейчас модно стало читать 5 раз намаз! Строить мечети! Ездить на даваты! Говорить об Аллахе! Ходить по пятницам в мечеть! Открывать намазканы! Но при этом: все так же воруют! обманывают! кидают! насилуют! подставляют! нарушают все мыслимые законы! Но при этом он с бородой и весь такой хороший на вид! Не смей что то говорить в его сторону, он не будет делать тебе добро, он просто тебя обматерит, пошлет, будет угрожать убийством! не все такие, но большинство! а самое страшное что это все поддерживает клан Жээнбековых! был бы набожным уже давно настоящих воров посадил бы, а не лапшу нам вешал бы! борется он! с чем? уничтожает ему неугодных и все, Асылбек вообще еще тот опг оказался! тоже кстати 5 раз читает. Я сам муслим, но не могу молчать когда мою веру такие как эти оскорбляют своим поведением!