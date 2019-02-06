СК "Дианур строй" пытается построить намазкану вопреки желаниям жителей

Добрый день, обращаемся от имени жителей жилого комплекса "Дианур" по адресу улица Токомбаева,24/1 (позади отеля "Джаннат"). Назревает очень конфликтная ситуация, руководство компании начало строить возле дома Намазкану, не согласовав с жителями. Жители крайне возмущены, а СК "Дианур строй" в спешном порядке начали собирать подписи. Здесь всего 250 квартир, и почти все против. Назревает ситуация, когда жители разделятся на два лагеря и начнется конфронтация на религиозной основе. Дело в том, что один из главных учредителей СК "Дианур строй" - ажы, глубоко религиозный человек, решил сделать таким образом богоугодное дело и построить Намазкану. Это в то время, как дом не сдан в эксплуатацию и это тянется 3 года.

Они и так уже построили пристройки в нарушение всех строительных норм. Куда смотрит Гостехэкоинспекция и Бишкекглавархитектрура? Убедительно просим разобраться в законности действий СК "Дианур строй".

С уважением, жители жилого комплекса Дианур.

P.S. в этом же доме живет вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров