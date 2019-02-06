Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.62 - 80.07

СК "Дианур строй" пытается построить намазкану вопреки желаниям жителей

1244  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Добрый день, обращаемся от имени жителей жилого комплекса "Дианур" по адресу улица Токомбаева,24/1 (позади отеля "Джаннат"). Назревает очень конфликтная ситуация, руководство компании начало строить возле дома Намазкану, не согласовав с жителями. Жители крайне возмущены, а СК "Дианур строй" в спешном порядке начали собирать подписи. Здесь всего 250 квартир, и почти все против. Назревает ситуация, когда жители разделятся на два лагеря и начнется конфронтация на религиозной основе. Дело в том, что один из главных учредителей СК "Дианур строй" - ажы, глубоко религиозный человек, решил сделать таким образом богоугодное дело и построить Намазкану. Это в то время, как дом не сдан в эксплуатацию и это тянется 3 года.

Они и так уже построили пристройки в нарушение всех строительных норм. Куда смотрит Гостехэкоинспекция и Бишкекглавархитектрура? Убедительно просим разобраться в законности действий СК "Дианур строй".

С уважением, жители жилого комплекса Дианур.

P.S. в этом же доме живет вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376565
Теги:
Бишкекглавархитектура, религия, строительство, конфликт, Бишкек, Госэкотехинспекция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Таке
06.02.2019, 13:57

А сейчас модно стало читать 5 раз намаз! Строить мечети! Ездить на даваты! Говорить об Аллахе! Ходить по пятницам в мечеть! Открывать намазканы! Но при этом: все так же воруют! обманывают! кидают! насилуют! подставляют! нарушают все мыслимые законы! Но при этом он с бородой и весь такой хороший на вид! Не смей что то говорить в его сторону, он не будет делать тебе добро, он просто тебя обматерит, пошлет, будет угрожать убийством! не все такие, но большинство! а самое страшное что это все поддерживает клан Жээнбековых! был бы набожным уже давно настоящих воров посадил бы, а не лапшу нам вешал бы! борется он! с чем? уничтожает ему неугодных и все, Асылбек вообще еще тот опг оказался! тоже кстати 5 раз читает. Я сам муслим, но не могу молчать когда мою веру такие как эти оскорбляют своим поведением! 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Найма
06.02.2019, 16:12

Все мечети у нас стали пропагандистким органом. Во всех мечетях зомбирует молодежь ложными и красивыми легендами

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  