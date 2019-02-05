В Бишкеке снесли контейнер, свадебный салон и рекламную конструкцию

Управление землепользования и строительства проводит плановые рейды по улицам столицы.

5 февраля сотрудники демонтировали 51 рекламную конструкцию по улице Дэн Сяопина от Фучика до Алыкулова.

Кроме того, служба проводит работы по выявлению и демонтажу незаконно установленных объектов облегченного типа. В добровольно-принудительном порядке демонтирован 40-тонный контейнер по адресу: ул. Матросова №3.

На основании предписания прокуратуры Свердловского района управлением демонтирован объект облегчённого типа - свадебный салон "Пери", площадью 80 квадратных метров, расположенный на пересечении улиц. Жумабека и Абдырахманова.