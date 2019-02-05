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В Бишкеке снесли контейнер, свадебный салон и рекламную конструкцию

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- ВБ
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Управление землепользования и строительства проводит плановые рейды по улицам столицы.

5 февраля сотрудники демонтировали 51 рекламную конструкцию по улице Дэн Сяопина от Фучика до Алыкулова.

Кроме того, служба проводит работы по выявлению и демонтажу незаконно установленных объектов облегченного типа. В добровольно-принудительном порядке демонтирован 40-тонный контейнер по адресу: ул. Матросова №3.

На основании предписания прокуратуры Свердловского района управлением демонтирован объект облегчённого типа - свадебный салон "Пери", площадью 80 квадратных метров, расположенный на пересечении улиц. Жумабека и Абдырахманова.


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URL: https://www.vb.kg/376567
Теги:
мэрия, Бишкек, незаконные постройки, демонтаж
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Комментарии
Болотбек
06.02.2019, 00:37

Это хорошо что взялись за наведение порядка в землепользования. Было бы неплохо еще провести рейды по придворовым проездам с целью выявления незаконных преград (бетонных глыб,столбиков и так далее). Ведь не дай бог пожар,или приступ у человека и спецтранспорт будет тыкаться и пытаться проехать.

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