Торговая сеть "Фрунзе" прокомментировала скандальную акцию со сковородками

- Для нас основной ценностью является удовлетворение желаний наших покупателей, поэтому со своей стороны мы стараемся подготовить максимально интересные и выгодные предложения. Акция, которая стартовала 2 февраля и была рассчитана на определенное количество торговых точек, а так же была ограничена по времени. Мы были удивлены, что такое количество людей из разных регионов Кыргызстана приехали для того, чтобы совершить покупки. Акционный товар был раскуплен фактически в первый день проведения акции. В настоящий момент времени наша компания работает над организацией поставки новой партии акционных товаров, которая должна произойти в самое ближайшее время.

Хотим отметить, что нами введены ограничения по количеству товара на каждого покупателя. Мы уделяем пристальное внимание безопасности в наших торговых точках, особенно сейчас, когда наплыв людей увеличился в несколько раз. Относительно качества нашей продукции, хотелось бы подчеркнуть, что мы работаем напрямую с производителями продукции – это всемирно известные бренды, и поэтому мы даем на них полную гарантию, - таким образом маркетолог сети гиперматкетов "Фрунзе" Азамат Султаналиев прокомментировал VB.KG критику покупателей по поводу ситуации с акцией на сковородки и кастрюли.

Напомним, ранее бишкекчане жаловались в Соцсетях, что простым гражданам невозможно было купить хоть что-то по этой акции. Весь товар буквально в драку разбирали перекупщики и торговцы рынков и магазинов.

"Акцию, конечно, вы отличную придумали, во благо народа, но не продуманно как-то ее вы проводите. Ваша акция скорей для торговцев рынков,перекупщиков и т.п., которые хватают все в неограниченном количестве", - написала одна из покупательниц.

Также редакции VB.KG передали видео, где посетители буквально сносят друг друга в стремлении набрать побольше акционного товара.