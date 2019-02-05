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Торговая сеть "Фрунзе" прокомментировала скандальную акцию со сковородками

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- ВБ
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- Для нас основной ценностью является удовлетворение желаний наших покупателей, поэтому со своей стороны мы стараемся подготовить максимально интересные и выгодные предложения. Акция, которая стартовала 2 февраля и была рассчитана на определенное количество торговых точек, а так же была ограничена по времени. Мы были удивлены, что такое количество людей из разных регионов Кыргызстана приехали для того, чтобы совершить покупки. Акционный товар был раскуплен фактически в первый день проведения акции. В настоящий момент времени наша компания работает над организацией поставки новой партии акционных товаров, которая должна произойти в самое ближайшее время.

Хотим отметить, что нами введены ограничения по количеству товара на каждого покупателя. Мы уделяем пристальное внимание безопасности в наших торговых точках, особенно сейчас, когда наплыв людей увеличился в несколько раз. Относительно качества нашей продукции, хотелось бы подчеркнуть, что мы работаем напрямую с производителями продукции – это всемирно известные бренды, и поэтому мы даем на них полную гарантию, - таким образом маркетолог сети гиперматкетов "Фрунзе" Азамат Султаналиев прокомментировал VB.KG критику покупателей по поводу ситуации с акцией на сковородки и кастрюли.

Напомним, ранее бишкекчане жаловались в Соцсетях, что простым гражданам невозможно было купить хоть что-то по этой акции. Весь товар буквально в драку разбирали перекупщики и торговцы рынков и магазинов.

"Акцию, конечно, вы отличную придумали, во благо народа, но не продуманно как-то ее вы проводите. Ваша акция скорей для торговцев рынков,перекупщиков и т.п., которые хватают все в неограниченном количестве", - написала одна из покупательниц.

Также редакции VB.KG передали видео, где посетители буквально сносят друг друга в стремлении набрать побольше акционного товара.


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URL: https://www.vb.kg/376568
Теги:
социальные сети, драка, Фрунзе, Кыргызстан, скандал, массовая драка
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Комментарии
аа
05.02.2019, 21:37

Проовели акцию ужасно. Это что за продажа, если на бошки людей разбрасывали товар? А продавцов продавцами то трудно назвать!

+1
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Адис
05.02.2019, 23:25

Мне интересует один вопрос сколько процентов накрутка если позволяете такие скидки?и где налоговики и другие органы которые штрафуют за плевки?

0
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Фарух
05.02.2019, 23:29

Если будет акция пожалуйста контролируйте количество того что берет покупатель. Видел своими глазами Мужик набрал себе 15 постельных принадлежностей и матом бронился кто просил у него чтобы поделился стыдно должно быть не думаю что у него дома 15 чеоовек .

0
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