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Опять сообщение о бомбе. Теперь в аэропорту Оша

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- Екатерина Улитина
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В аэропорту города Ош началась эвакуация пассажиров и сотрудников в связи с поступившем сообщении о заложенной бомбе. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила пресс-секретарь Международный аэропорт "Манас" Алия Курбанова.

-В 18.46 поступила информация о заложенной бомбе, теперь уже, в аэропорту "Ош". Идёт эвакуация всех пассажиров и сотрудников, - написала Алия Курбанова на своей странице в социальной сети.

Напомним, сегодня неустановленное лицо оставило анонимное сообщение о бомбе в аэропорту "Манас" в Бишкеке. Здание и территорию аэропорта проверили сотрудники ГКНБ. Взрывное устройство не было найдено.


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URL: https://www.vb.kg/376569
Теги:
аэропорт, бомба, Ош, телефонный террорист, Бишкек, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", ГКНБ
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