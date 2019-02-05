Опять сообщение о бомбе. Теперь в аэропорту Оша

В аэропорту города Ош началась эвакуация пассажиров и сотрудников в связи с поступившем сообщении о заложенной бомбе. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила пресс-секретарь Международный аэропорт "Манас" Алия Курбанова.

-В 18.46 поступила информация о заложенной бомбе, теперь уже, в аэропорту "Ош". Идёт эвакуация всех пассажиров и сотрудников, - написала Алия Курбанова на своей странице в социальной сети.

Напомним, сегодня неустановленное лицо оставило анонимное сообщение о бомбе в аэропорту "Манас" в Бишкеке. Здание и территорию аэропорта проверили сотрудники ГКНБ. Взрывное устройство не было найдено.