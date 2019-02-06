Прокуратура пытается привлечь к ответственности "лекаря" Зайналиева

Х.Зайналиеву уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения не выдавалась лицензия, и, следовательно, вышеуказанный орган был лишен права мониторинга за его деятельностью в части профилактики, диагностики и лечения.

Так, в соответствии с требованиями статей 5 и 15 Закона Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", медицинская и фармацевтическая деятельность на территории Кыргызской Республики осуществляется физическими и юридическими лицами только при наличии специального разрешения (лицензии), выданного уполномоченным государственным органом.

В этой связи, и учитывая наличие уголовных дел, возбужденных в отношении последнего, 25 декабря 2018 года, прокуратурой Октябрьского района города Бишкек в Октябрьский районный суд внесено исковое заявление о признании незаконной деятельности Х.Зайналиева, а также запрете занятия частной медицинской практикой и применения на практике нелицензированных

препаратов.В настоящее время отмеченный иск на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.