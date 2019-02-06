Погода
$ 69.77 - 69.92
€ 79.67 - 80.25

Прокуратура пытается привлечь к ответственности "лекаря" Зайналиева

123  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Х.Зайналиеву уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения не выдавалась лицензия, и, следовательно, вышеуказанный орган был лишен права мониторинга за его деятельностью в части профилактики, диагностики и лечения.

Так, в соответствии с требованиями статей 5 и 15 Закона Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", медицинская и фармацевтическая деятельность на территории Кыргызской Республики осуществляется физическими и юридическими лицами только при наличии специального разрешения (лицензии), выданного уполномоченным государственным органом.

В этой связи, и учитывая наличие уголовных дел, возбужденных в отношении последнего, 25 декабря 2018 года, прокуратурой Октябрьского района города Бишкек в Октябрьский районный суд внесено исковое заявление о признании незаконной деятельности Х.Зайналиева, а также запрете занятия частной медицинской практикой и применения на практике нелицензированных

препаратов.В настоящее время отмеченный иск на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376573
Теги:
Генеральная прокуратура, Минздрав, прокуратура, лекарства, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Хашим Зайналиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  