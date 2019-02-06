Автодорога Казарман-Акталчат закрыта из-за снежных заносов

Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР сообщает, что проезд на 30-44 км и 76-82 км автодороги Казарман-Акталчат на из-за снежного временно закрыт. Идут работы по очистке проезжей части от снежных заносов. Задействовано два бульдозера.

Проблем с проездом или пробок на перевале Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок нет. На перевале снег идет, но дорожники расчищают трассу от снега, идет подсыпка противогололедными инертными материалами. Ограничений на проезд транспорта не вводили.

В связи с тем, что 6 января в Кыргызстане с 6 часов утра начался обильный снегопад, в горных районах возможен сход снежных лавин, на трассах - гололед , министерство транспорта и дорог КР рекомендует водителям воздержаться от поездки по перевальным участкам. Наиболее опасными участками трассы Бишкек-Ош, где есть возможно схода снежной лавины, и на которых образуется гололедица, обозначены 121-138 км (перевал Төө-Ашуу ашуусу), 198-265 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан) .

Сложными также являются во время снегопада и образовавшейся гололедицы участок на 68-99 км трассы Ала-Бука-Каныш-Кыя (перевал Чапчыма ашуусу), 1-4 км трассы Красная Горка-Ак-Таш, 65-90 км трассы Мырзаке֫-Кара-Кулжа-Алайкуу, 176-185 км трассы Ош-Сары-Таш-Эркештам (перевал Талдык), 43-44 км трассы Казарман-Актал-Чат (участок Ийри-Суу), 67-90 км (перевал Кара-Гөө), а также 45-92 км трассы Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу).

Если же есть необходимость осуществления экстренного выезда, то необходимо интересоваться данными "Кыргызгидромета", а также иметь с собой противогололедные цепи, зимние шины и солярку, инвентарь (лопату) на автотранспорте для непредвиденных случаев остановки.

Категорически запрещается автотранспорту выезжать на встречную полосу на перевальных участках чтобы избежать искусственных пробок, останавливаться на перевалах грузовым автомашинам, чтобы применить цепи противоскольжения. Цепи для шин автотранспорта надевать при подъездах к перевальным участкам чтобы не загораживать непредвиденной остановкой автодорогу участникам движения.

Минтрансдор КР советует также водителям придерживаться дистанции между автомашинами в 500 метров.