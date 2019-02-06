Скоро в Бишкеке начнет свою работу патрульная милиция

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение Правительства Кыргызской Республики, согласно которому утвержден План мероприятий по созданию Управления патрульной службы милиции в рамках пилотного проекта в городе Бишкек на 2019-2020 годы.

Решение принято в рамках реформирования правоохранительной системы республики в целях повышения эффективности и упорядочения деятельности наружных служб органов внутренних дел, упрощения структуры управления подразделениями ОВД, создания условий для более оперативного реагирования на сообщения о правонарушениях и преступлениях совершаемых в общественных местах, в том числе и на автодорогах.

Пилотный проект будет действовать в городе Бишкек в 2019-2020 годах, по завершению которого будет проведен системный анализ. На его основе будет приниматься дальнейшее решение о целесообразности преобразования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР в Патрульную службу милиции МВД КР.

Необходимо отметить, что вышеуказанный План мероприятий был разработан совместно с экспертной рабочей группой по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, образованную по инициативе Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

В соответствии с утвержденным Планом набор в новую службу будет осуществляться на конкурсной основе. Кроме того, все претенденты пройдут обязательное дополнительное обучения, по итогам которого будет проведена проверка полученных знаний.

В целях минимизации коррупционных проявлений вновь принятые сотрудники будут получать повышенное денежное довольствие.

Для вновь создаваемого подразделения также будет улучшена материально-техническая база.

Вместе с этим будет ужесточен контроль за деятельностью сотрудников со стороны антикоррупционных органов страны.

Кроме обеспечения дорожной безопасности на вновь создаваемую службу будут возложены обязанности по проведению мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности и пресечение правонарушений, а также оперативное реагирование на поступающие обращения от граждан в рамках службы "102".

Ожидается, что набор сотрудников в Управление патрульной службы милиции в рамках пилотного проекта в городе Бишкек будет производиться в три этапа. Сотрудники, отобранные на первом этапе приступят к исполнению служебных обязанностей с 1 июля 2019 года.