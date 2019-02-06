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Автобусный маршрут "Бишкек-Ташкент" функционирует в обычном режиме

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- ВБ
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С 4 февраля 2019 года движение по автобусному маршруту возобновлено по новому расписанию, и на сегодняшний день автобусный маршрут "Бишкек-Ташкент" функционирует в обычном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса.

Ведомство уточняет, что 4 февраля 2019 года в городе Астана представителями министерства транспорта и дорог КР согласовано вновь разработанное расписание движения автобусов маршрута Бишкек-Ташкент с Комитетом транспорта Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в соответствии с требованиями Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан "О международном автомобильном сообщении" от 25 декабря 2003 года на период до 1 января 2023 года.

Напомним, временная отмена маршрута "Бишкек-Ташкент" вызвала массу негодования у граждан как Кыргызстана, так и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/376579
Теги:
Казахстан, Узбекистан, конфликт, Кыргызстан, общественный транспорт, Минтранском
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Комментарии
Эдик
06.02.2019, 13:58

Власть прогнулась под казахов! 

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