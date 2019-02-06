Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.62 - 80.07

Завтра вступает в силу закон об ОСАГО. Исполнять его не обязательно

1360  3
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 7 февраля, то есть уже завтра, в силу вступает закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Однако до сих пор не утверждены документы, которые определят тарифы, условия страхования и выплаты компенсаций.

Председатель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжар Муканбетов рассказал VB.KG, что все документы готовы и находятся в аппарате премьер-министра.

- Все подзаконные акты готовы и находятся на подписи у премьер-министра. Но надо учитывать, что есть еще инициатива депутатов, которые рекомендовали перенести сроки введения ОСАГО с 2019 на 2021 год. Сейчас мы не можем не брать во внимание этот факт. Нужно подождать, примут эту инициативу или нет, - сказал Санжар Муканбетов.

Пока в правительстве не принято окончательное решение, водителей не будут штрафовать за отсутствие полиса автогражданской ответственности. Тем не менее в ГУОБДД рекомендуют водителям иметь страховку, так как этот пункт теперь прописан в правилах дорожного движения.

- В ПДД введено дополнение, что водители должны иметь при себе страховой полис автогражданской ответственности. Однако в связи с тем, что у Госфиннадзора не готовы подзаконные акты, наши сотрудники не будут составлять акты о нарушении, выписывать административные штрафы. Пока будет проводиться лишь разъяснительная работа, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376580
Теги:
ДТП, парламент, ПДД, правительство, страхование, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ГУОБДД, ОСАГО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Памир
06.02.2019, 13:04

ИДИОТЫ!!!

Как можно рекомендовать иметь то, чего еще нет???!!!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
007
06.02.2019, 13:42

Власть баранов продолжает взрывать животы граждан! 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
максат
06.02.2019, 15:16

Короче, если вещи называть своими именами, сорвали исполнение закона об осаго. Хотя время на проведение работ по его внедрению (принятия соответствующих  подзаконных нпа, освещение о необходимости закона в сми и т.д.) в положенные  сроки было большое. Все правильно, правительству ничего поэтому не остается как согласиться с инициативой депутатов с очередным переносом сроков вступления в  силу этого закона. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  