Завтра вступает в силу закон об ОСАГО. Исполнять его не обязательно

С 7 февраля, то есть уже завтра, в силу вступает закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Однако до сих пор не утверждены документы, которые определят тарифы, условия страхования и выплаты компенсаций.

Председатель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжар Муканбетов рассказал VB.KG, что все документы готовы и находятся в аппарате премьер-министра.

- Все подзаконные акты готовы и находятся на подписи у премьер-министра. Но надо учитывать, что есть еще инициатива депутатов, которые рекомендовали перенести сроки введения ОСАГО с 2019 на 2021 год. Сейчас мы не можем не брать во внимание этот факт. Нужно подождать, примут эту инициативу или нет, - сказал Санжар Муканбетов.

Пока в правительстве не принято окончательное решение, водителей не будут штрафовать за отсутствие полиса автогражданской ответственности. Тем не менее в ГУОБДД рекомендуют водителям иметь страховку, так как этот пункт теперь прописан в правилах дорожного движения.

- В ПДД введено дополнение, что водители должны иметь при себе страховой полис автогражданской ответственности. Однако в связи с тем, что у Госфиннадзора не готовы подзаконные акты, наши сотрудники не будут составлять акты о нарушении, выписывать административные штрафы. Пока будет проводиться лишь разъяснительная работа, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД.