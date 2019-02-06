В Кыргызстане пресечена попытка сбыта 100 кг ртути

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена спецоперация, направленная на выявление и пресечение лиц, занимающихся незаконным оборотом ядовитых веществ.

Накануне оперативниками СБНОН пресечена попытка сбыта крупной партии ртути. Так, 3 февраля 2019 года подразделениями СБНОН МВД во время проведения операции на юге республики при сбыте ядовитого вещества "ртуть" задержаны граждане М.Р. 1956 г.р., и Х.Ш.,1978 года рождения.

При досмотре у задержанных лиц обнаружено и изъято свыше 100 кг ядовитого вещества "ртуть".

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.