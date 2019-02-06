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Банки при выдаче кредита будут учитывать и налоговую историю заемщика?

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- Виктория Григоренко
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Депутат Дастан Бекешев вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон КР "Об обмене кредитной информацией". Он предлагает создать единую кредитную историю и снизить срок хранения таких сведений о клиентах с семи до трех лет.

- В Кыргызстане уже существуют бюро кредитной информации. Их работа заключается в том, чтобы сохранять кредитные истории. Это нужно банкам и микрофинансовым компаниям, чтобы легче ориентироваться, кому можно давать займ, а кому отказать. Мое предложение основано на желании помочь людям не загнать себя в долговую яму. Так как многие кыргызстанцы стали просто перекредитовываться в разных банках. В итоге отрицательная динамика, когда заемщик не может погасить взятые на себя обязательства, негативно отражается на всем банковском и микрофинансовом секторе. Надоело такое положение дел и самим финансовым организациям. Поэтому они также готовы всю информацию о клиентах скидывать в одну базу. К тому же, на сегодняшний день в кредитных бюро отсутствуют данные по налоговым задолженностям, по задолженностям по уплате страховых взносов и пенсионных отчислений, а также информация о наличии обременений у клиента, движимого или недвижимого имущества субъекта кредитования, - отметил VB.KG Дастан Бекешев.

Второе предложение парламентария касается сроков хранения сведений.

- Бывают ситуации, когда вы купили, скажем, телефон в кредит, и на 1 тысячу сомов сделали просрочку. И хотя кредит давно досрочно погашен, информация семь лет храниться в базе, портя вашу кредитную историю. И если вы вдруг пойдете брать крупный кредит, вам могут легко отказать по этой причине. Поэтому я предлагаю хранить подобные сведения не семь лет, как сейчас, а три года, - отметил Бекешев.

Третье предложение народного избранника касается возможности запрашивать информацию о кредитных и банковских историях клиентов только по решению суда.

- Правоохранительные органы у нас зачастую хотят заполучить финансовую информацию о гражданах. Они начинают трясти кредитные бюро и банки, "переворачивая" историю клиентов. В итоге это отрицательно сказывается на банковском секторе, так как кыргызстанцы находят другие источники финансирования и предпочитают хранить деньги дома, - заключил Дастан Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/376585
Теги:
банковский сектор, законопроект, парламент, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, Нацбанк, Дастан Бекешев
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