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В Бишкеке приостановлено движение троллейбусов по нескольким маршрутам

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- ВБ
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Мэрия города Бишкек приносит извинения за временную остановку троллейбусов по маршрутам № 11, 14, 2, 9, 7. На подстанции Бишкекского троллейбусного управления произошла авария, ремонтная бригада на месте, специалисты делают все возможное, чтобы общественный транспорт снова заработал в штатном режиме. Пока стоят троллейбусы по проспекту Манаса от ул.Боконбаева до проспекта Жибек Жолу, а также по улице Киевской и Жибек Жолу.

Приносим искренние извинения, как только движение возобновится - сразу же оповестим горожан.

Позже пресс-служба мэрии сообщила, что бишкекский муниципальный общественный транспорт функционирует в обычном режиме.

На данный момент на линии 2 тысячи 100 единиц транспорта, в том числе 88 автобусов, 1806 микроавтобусов и 135 троллейбусов.

В связи с погодными условиями имеются некоторые проблемы, а именно общее снижение скорости транспортного потока на дорогах.

Также возобновлена работа троллейбусов по маршрутам: № 11, 14, 2, 9, 7, они работают в штатном режиме. Напомним, на подстанции Бишкекского троллейбусного управления произошла авария, троллейбусы встали по проспекту Манаса от ул.Боконбаева до проспекта Жибек Жолу, а также по улице Киевской и Жибек Жолу.

Дорогие горожане! По всем возникающим вопросам, связанным с работой транспорта, просьба обращаться по номерам:

- 0312 657542, 635199 – по работе троллейбусов;

- 0312 53 36 48 – по работе микроавтобусов;

- 0312 53 48 24, 53 18 17 – по работе автобусов.

Для горожан и гостей столицы работает мобильное приложение "Inobi - Транспорт Бишкека".

Свои обращения вы можете также оставлять в Call-центре муниципалитета. Теперь он перешёл на короткий номер: 1840 и 1850. Нововведение коснулось службы в связи с тем, что ОАО "Кыргызтелеком" переводит все короткие номера с трёхзначной на четырёхзначную нумерацию. Таким образом, горожане больше не смогут дозвониться и оставить свою жалобу по номеру: 185. Звонки теперь принимаются только по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-185.

Ваши жалобы принимаются и через мобильное приложение "Bishkek 312". Его можно скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу. Для пользователей приложения доступны разделы по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, строительства дорог, работе социальных учреждений, озеленения и благоустройства и другие. Также горожане могут оставить свои предложения в разделе "Официальный канал мэрии г. Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/376588
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, ремонт, Бишкек, общественный транспорт, авария
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