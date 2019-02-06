Запуск ОСАГО переносится на 2021 год?

Правительство Кыргызской Республики поддерживает инициативу депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств" в части переноса срока вступления его в силу на 2021 год.

Такое решение принято в связи с тем, что с начала года вступил в силу ряд Кодексов и законов, предполагающих в том числе повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. В эти Кодексы и законы вносятся изменения и Правительство Кыргызской Республики нацелено на то, чтобы обеспечить их дальнейшую эффективную реализацию.

Кроме того, учитывая, что ОСАГО предусматривает дополнительную финансовую нагрузку на участников дорожного движения, в первую очередь на наших автовладельцев, Правительство Кыргызской Республики считает, что решение о переносе вступления его в силу на данный момент будет логичным и правильным шагом.

Несмотря на то, что все нормативно-правовые акты, необходимые для введения автострахования, Правительством Кыргызской Республики на сегодняшний день подготовлены, за время двухлетней отсрочки нужно выработать еще более углубленный комплекс мер, который обеспечит максимально безболезненный и эффективный переход к автострахованию в интересах граждан.

Необходимо более доступно разъяснить цели и задачи введения ОСАГО, подготовить всех участников процесса к необходимости обязательного страхования, качественно отработать все механизмы реализации закона.

Отметим, что Закон Кыргызской Республики ОСАГО был принят 24 июля 2015 года и должен был вступить в силу 7 февраля 2016 года. Однако, депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Респулики в январе 2016 года был инициирован законопроект о продлении срока вступления в силу Закона на три года, до 7 февраля 2019 года.

В 2018 году были разработаны все соответствующие проекты подзаконных нормативных правовых актов для полноценной реализации Закона, включая те, что предусматривают утверждение страховых тарифов, правил страхования, положения об автоматизированном информационном центре и взаимодействии государственных органов.

Однако Правительство Кыргызской Республики приняло решение вернуться к данному вопросу после его рассмотрения в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.