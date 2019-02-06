Погода
$ 69.73 - 69.89
€ 79.12 - 80.05

Медики не могут получит зарплаты. Уверяют, ФОМС тянет резину

516  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратилась бухгалтер одного из ЦСМ города Бишкек, попросившая не называть ее имени. Она заявила, что медикам задерживают зарплату за январь.

- Мы вынуждены говорить людям, что зарплата будет после 10 февраля, так как деньги с учетом индикативных надбавок еще не пришли. Гарантированная заработная плата на днях перечислена в медицинские организации, а вот надбавок по-прежнему нет. Хотя мы - бухгалтеры, эти начисления уже сделали. При этом многие наши коллеги из других медучреждений говорят, что начали выдачу зарплат без обещанных индикаторов, другие продолжают задерживать выплаты в ожидании. Если финансирование на днях не поступит, вынуждены будем выдать лишь минимальную часть зарплат. Сегодня проверяли неоднократно, финансирование по индикаторам не открывается, - жалуется собеседница редакции.

В Минфине редакции пояснили, что все начисления по заработной плате врачей идут по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Именно он должен был перечислить как заработную плату, так и обещанные индикаторы.

- Центральное казначейство Минфина уже перечислило на счета ФОМС деньги, необходимые для выдачи зарплаты медработникам. Теперь дело за ФОМС, - отметили в ведомстве.

Заместитель председателя ФОМС Акылбек Калыков в свою очередь пояснил VB.KG, что зарплаты медикам на счет организаций здравоохранения перечислены неделю назад, а обещанные надбавки - вчера.

- Сейчас идет начисление, как только оно закончится, медики получат деньги. Скорее всего, это произойдет до конца этой недели, - заверил Калыков.

Однако, как уже на ответила бухгалтер ЦСМ, никаких средств на счет по индикаторам они не получали. И считает, что ФОМС просто лукавит.

- Мы проверяем счета ежедневно. Начисления также сделаны. Осталось лишь выдать зарплаты с обещанными врачам надбавками. Видимо, как и ожидалось, из-за проволочек ФОМС деньги придут только числу к 10-му февраля, - предрекла собеседница редакции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376590
Теги:
зарплата, Кыргызстан, деньги, медицина, больница, медики, Министерство финансов, ФОМС, ЦСМ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ренат
06.02.2019, 17:26

Пипец, кто-то еще сомневается в том, что власть и его кадры не умеют делать ничего, только и могут, что во всем обвинять кого-то! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  