Медики не могут получит зарплаты. Уверяют, ФОМС тянет резину

В редакцию VB.KG обратилась бухгалтер одного из ЦСМ города Бишкек, попросившая не называть ее имени. Она заявила, что медикам задерживают зарплату за январь.

- Мы вынуждены говорить людям, что зарплата будет после 10 февраля, так как деньги с учетом индикативных надбавок еще не пришли. Гарантированная заработная плата на днях перечислена в медицинские организации, а вот надбавок по-прежнему нет. Хотя мы - бухгалтеры, эти начисления уже сделали. При этом многие наши коллеги из других медучреждений говорят, что начали выдачу зарплат без обещанных индикаторов, другие продолжают задерживать выплаты в ожидании. Если финансирование на днях не поступит, вынуждены будем выдать лишь минимальную часть зарплат. Сегодня проверяли неоднократно, финансирование по индикаторам не открывается, - жалуется собеседница редакции.

В Минфине редакции пояснили, что все начисления по заработной плате врачей идут по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Именно он должен был перечислить как заработную плату, так и обещанные индикаторы.

- Центральное казначейство Минфина уже перечислило на счета ФОМС деньги, необходимые для выдачи зарплаты медработникам. Теперь дело за ФОМС, - отметили в ведомстве.

Заместитель председателя ФОМС Акылбек Калыков в свою очередь пояснил VB.KG, что зарплаты медикам на счет организаций здравоохранения перечислены неделю назад, а обещанные надбавки - вчера.

- Сейчас идет начисление, как только оно закончится, медики получат деньги. Скорее всего, это произойдет до конца этой недели, - заверил Калыков.

Однако, как уже на ответила бухгалтер ЦСМ, никаких средств на счет по индикаторам они не получали. И считает, что ФОМС просто лукавит.

- Мы проверяем счета ежедневно. Начисления также сделаны. Осталось лишь выдать зарплаты с обещанными врачам надбавками. Видимо, как и ожидалось, из-за проволочек ФОМС деньги придут только числу к 10-му февраля, - предрекла собеседница редакции.