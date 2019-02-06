Люди продолжают давить друг друга в борьбе за кастрюли во "Фрунзе"

Ну кто бы мог подумать, что гражданам Кыргызстана так не хватает дешевых кастрюль и сковородок, что они готовы громить витрины, давить друг друга, лишь бы заполучить акционный товар.

Мы уже писали о том, что покупатели чуть не подрались в одном из бишкекских гипермаркетов "Фрунзе", где, собственно, и объявили скидки на некоторую продукцию.

Теперь аналогичное видео пришло из Оша. Его в Facebook опубликовал пользователь Алтынбек Кадыров.

Что сказать... Стыдно, товарищи, стыдно.