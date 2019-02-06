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Люди продолжают давить друг друга в борьбе за кастрюли во "Фрунзе"

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- ВБ
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Ну кто бы мог подумать, что гражданам Кыргызстана так не хватает дешевых кастрюль и сковородок, что они готовы громить витрины, давить друг друга, лишь бы заполучить акционный товар.

Мы уже писали о том, что покупатели чуть не подрались в одном из бишкекских гипермаркетов "Фрунзе", где, собственно, и объявили скидки на некоторую продукцию.

Теперь аналогичное видео пришло из Оша. Его в Facebook опубликовал пользователь Алтынбек Кадыров.

Что сказать... Стыдно, товарищи, стыдно.


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URL: https://www.vb.kg/376595
Теги:
торговля, Ош, драка, Фрунзе, Кыргызстан, массовая драка
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Комментарии
Федя
06.02.2019, 16:53

Народу для счастья кастрюль не хватает,дайте побольше кастрюль,наверное хотят из кастрюль флешмоб устроить,эх мечтаю о кастрюле из Фрунзе!

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фрунзе
06.02.2019, 17:15

Многие из них перекупщики с рынков, дешевле купить дороже продать.

Но и простых покупателей тоже много, проснулись в людях алчность и жадность

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Тунгуч
06.02.2019, 17:32

Уважаемое руководство Гипермаркета Фрунзе...вы сделали себе антирекламу...могли бы вместе с сотрудниками сделать продуктовый пакет и ваши кастрюли..и подарить старикам..

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фрунзе
06.02.2019, 17:49

Вроде, представители Фрунзе выступали же с заявлением, что все у них под контролем. Организационный момент у них на высшем уровне итд, итп. и мелкие косяки исправят! А на деле как было, так и осталось.

Эх, жаль. Раньше думал что Фрунзе лучший гипермаркет в городе, а на деле оказалось, что они такие же как остальные.

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Эля
06.02.2019, 19:07

Руководство Фрунзе не виновато в этом. Во всем мире распродажи так проходят. Просто у нас это в первый раз реальные скидки.

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Не Фрунзе, а Бишкек
06.02.2019, 21:26

Какой кошмар!

И это Фрунзе?

Это Бишкек какой то!

Власти, что Вы сделали с людьми?

Это в тыщу/мин раз хуже,

чем за колбасой в СССР!

ПОЗОР вам!

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