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В центре Бишкеке на иностранца напали с оружием. Подозреваемым - по 19 лет

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- ВБ
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Обезврежена группа лиц, совершавшая разбойные нападение на граждан. 4 февраля 2019 года четверо неизвестных парней на пересечении улиц Тыныстанова-Кулатова, угрожая пистолетом неустановленной марки иностранному гражданину путем применения физической силы, завладели денежными средствами в сумме 13 тысяч сом и сотовым телефоном, стоимостью 20 тысяч сом. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Проводится досудебное расследование по статье 202 (Разбой) УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района по горячим следам установлены и задержаны ряд лиц, причастных к разбойному нападению. Задержаны четверо граждан: Т.Н., 2000 г.р., Б.Э.,2000 года

рождения., Ж.А.,2000 г.р., и А.у.У.,2001 года рождения. На основании статьи 98 УПК КР задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек, в отношении одного из них, гражданина А.у.У.,2001 г.р., судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Начато досудебное производство.

В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что задержанные лица причастны к другим противозаконным антиобщественным деяниям.

18 января текущего года при выходе из обменного бюро указанные лица совершили нападение на иностранного гражданина, где также угрожая пистолетом, завладели денежными средствами в сумме 2200 долларов США и

2500 тысячи сом. Потерпевший обратился в УВД Первомайского района с заявлением. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Осуществляется досудебное расследование по статье

202 (Разбой) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/376596
Теги:
нападение, ограбление, Первомайский район, Бишкек, Кыргызстан, следствие
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