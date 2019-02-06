Президент Жээнбеков побывал в двух столичных гимназиях

Пресс-служба президента сообщила, что сегодня Сооронбай Жээнбеков побывал в двух столичных гимназиях - 69-й и 12-й. Школы эти, к слову, считаются одними из самых популярных в Бишкеке.

Жээнбекову показали, как проходят уроки географии, математики, немецкого языка, музыки и рисования. Ученики сыграли Президенту на ооз комузе, показали занятия гимнастикой, танцами.

В школе № 12 мэр столицы Азиз Суракматов представил презентацию по недостаточной либо переукомплектованной ситуации в столичных школах.

Президент, выслушав информацию, отметил, что действительно, в некоторых школах укомплектованность составляет 40 процентов, в других же школах переукомплектованность доходит до 300 процентов, что необходимо проанализировать, и принимать соответствующие меры.

Директоры школ озвучили проблемы, основные из которых - это переукомплектованность классов и нехватка дополнительных учебных корпусов.

Сооронбай Жээнбеков в беседе с коллективами школ отметил, что внутренняя миграция коснулась в основном г. Бишкек и Чуйской области, по этой причине школы в этом регионе переполнены учениками.

"Этот вопрос стоит у меня на особом контроле. В прошлом году был открыт специальный счет, куда перечисляются деньги от борьбы с коррупцией. Эти средства будут направлены на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области. Мэрии г. Бишкек и Министерству образования и науки было поручено сделать анализ по школам. В районах, где ощущается нехватка школ, будут построены новые школы. В переукомплектованных школах будут построены дополнительные корпуса", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Кстати напомним ответственным за вопросы образования лицам, что до сих пор без официального ответа властей осталась жалоба жителей новостройки Арча-Бешик, опубликованная в Народной новости на vb.kg.

Суть была в том, что в школе №79 туалет, в который ходят дети, находится на улице, без канализации.

"Внутри скользко, грязно. Вы представляете, на 1500 человек туалет на улице!!? В столице и в наше время. Маленьким детям трудно, антисанитария, и за переменку не успевают. Помогите пожалуйста построить нормальный туалет с канализацией".