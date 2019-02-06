Освобождена от должности зампред Нацстаткома Люксина Текеева

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Текеева Люксина Айгуфовна освобождена от занимаемой должности заместителя председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Текеева Люксина Айгуфовна

Родилась 16 января 1969 года в с. Беловодское Московского района Кыргызской Республики.

В 1990 году окончила Киргизский государственный университет по специальности - экономика и планирование материально-технического снабжения.

С августа 1990 года по ноябрь 1992 года работала экономистом 1 категории, ведущим экономистом в Управлении "Киргизснабстрой".

С ноября 1992 года по октябрь 1994 года занимала должности главного экономиста, заместителя заведующего отделом, заведующей отделом в Институте статистических исследований Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

С октября 1994 года являлась начальником отдела, заместителем начальника управления, заведующей отделом в Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики.

С марта по октябрь 2010 года работала экспертом по финансам и бюджету в проекте ПРООН "Внедрение управления рисками стихийных бедствий в процесс децентрализации в Кыргызстане".

С октября 2010 года март 2012 года работала заведующей отделом в Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики.

С марта 2012 года назначена заместителем председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Награждена нагрудным знаком "Отличник статистики", Почетной грамотой Нацстаткома Кыргызской Республики.

Классный чин "Государственный советник государственной службы Кыргызской Республики третьего класса".