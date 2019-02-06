Член ОПГ напился и порезал своего собутыльника

На днях в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение, что в одну из территориальных больниц поступил мужчина 1985 года рождения с ножевыми ранениями.

Данный факт зарегистрирован в тот же день 4 февраля сего года в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Было начато досудебное расследование по ст.138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственно-оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. К дальнейшему расследованию подключились оперативники 3-го управления (УБОП) Службы криминальной милиции МВД КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Третьего управления СКМ МВД КР совместно с сотрудниками ОВД Аламединского района по подозрению в причастности к данному преступлению задержан гражданин

К.Э. 1972 года рождения, житель одного из сел Аламединского района.

По предварительным данным в ночь перед совершением преступления мужчины распивали спиртные напитки в доме у подозреваемого. Во время распития между ними произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт, где

хозяин дома нанес тяжкие телесные повреждения.

По данным УБОП СКМ подозреваемый гражданин К.Э. 1972 г.р., состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Накануне Аламудинском районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим тяжким

преступлениям.