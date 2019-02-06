Борис Воробьев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову

Борис Воробьев - один из фигурантов скандального судебного разбирательства, о котором неоднократно писала наша редакция, обратился к президенту Сооронбаю Жеенбекову. Он настаивает, что действия судей коллегии Бишкекского городского суда Толубаевой, Скрипкиной и Молоева - незаконны.

Напомним, 1 февраля, в Бишкекском городском суде продолжились судебные разбирательства по гражданскому делу ОсОО "Феликс Плюс" против Бориса Воробьева.

Состав судейской коллегии - Бермет Толубаева, Ирина Скрипкина и Дамир Молоев.

В качестве представителя по доверенности Б. Воробьева – Юлия Охналева, в качестве третьего лица по делу – Елена Булатова.

Представителем Воробьева Юлией Охналевой было заявлено следующее ходатайство. Она пояснила суду, что изначально спор был между истцом ОсОО "Феликс плюс" и физическим лицом Воробьевым Б.Д. о взыскании задолженности за якобы приобретенную Воробьевым орг. технику.

Охналева утверждает, что Булатова Е.В. с момента подачи данного иска к участию в деле в качестве стороны либо третьего лица привлечен не была.

- В материалах дела нет судебного акта о привлечении ее к участию в данном деле в качестве кого-либо! Почему ранее Бишкекский городской суд, не привлекая ее в установленном законом порядке, допускал ее к делу загадка. После обращения Воробьева Б.Д. с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам практически с начала рассмотрения данного заявления Булатова Е.. обратилась с заявлением, чтобы ее привлекли как третье лицо без самостоятельных требований так как она бывший учредитель ОсОО "Феликс плюс". Но все судебные инстанции, включая и Верховный суд КР, отказали ей в привлечении как 3-е лицо. Следовательно, она в этом разбирательстве никто, и не может ни участвовать в рассмотрении заявления по вновь открывшимся обстоятельствам, ни обжаловать судебный акт вынесенный по результатам рассмотрения данного заявления. Закон един для всех, так почем для Булатовой должно быть исключение?. Если она не является стороной либо третьим лицом, привлеченным к участию в деле ее жалоба не должна быть рассмотрена и никакие сроки не могут быть восстановлены, - заявила юрист и просила суд перед тем, как рассмотреть дело по существу, рассмотреть вопрос о сроках.

Также Охналева пояснила, что в материалах дела нет ни одного доказательства о покупке спорной техники именно Воробьевым.

- Статья 177 Гражданского Кодекса КР устанавливает, что договор купли-продажи между юридическим лицом ЧПФ "Феликс" и физическим лицом Воробьевым по закону должен быть заключен только в письменной форме. Его по настоящее время Булатова предоставить не может, как и назвать дату данного документа назвать не может.. Предоставленные квитанции, которые Булатова признает своими бухгалтерскими документами, составлены в нарушение закона КР "О бухгалтерском учете", не содержат сведений об основании платежа- договор с Воробьевым с датой, а в некоторых из них нет ни подписи ни бухгалтера ни кассира как того требует закон. Эти документы не могут быть приняты во внимание. Если даже и рассматривать их как доказательства некой покупки, то они свидетельствуют только о разовой бухгалтерской операции, и никак не могут доказывать наличие какого то там долга! В деле нет первичных документов, как ЧПФ "Феликс" вообще ввезло эту технику в Кыргызстан ? Стояла ли она на балансе этой фирмы, или Булатова ввезла ее контрабандой? Бухгалтерских отчетов, как ЧПФ "Феликс" так и в последующем ОсОО "Феликс плюс", которое якобы приняло задолженность Воробьева, в деле почему-то тоже нет? - эти и другие вопросы Охналева задала суду.

Судебная коллегия, выслушав стороны, решила продолжить заседание 8 февраля.