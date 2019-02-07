След Зилалиева. Какие именно лицензии подлежат пересмотру?

На Совете безопасности КР председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов заявил, что в настоящее время идет расследование по факту выдачи лицензий 13 иностранным компаниям.

"В бытность Зилалиева на посту Госкомитета промышленности и энергетике (ранее Госпромэнерго) выдано наибольшее количество лицензий за все время независимости", - отметил глава Госкомитета нацбезопасности.

Стоит напомнить, что экс-глава ГКПЭН обвиняется в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений будучи главой Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам в 2013 – 2016 годах и с июня 2016 года по 2017 директором Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

VB.KG решила выяснить, кому же в бытность Дуйшенбека Зилалиева были выданы лицензии на разработку недр Кыргызстана и отправила запрос в ГКПЭН. Как выяснилось из полученных данных, с ноября 2013 по апрель 2017 года экс-главой Госпромэнерго проведен 41 аукцион на разработку различных месторождений, большая часть которых приходится на юг страны. Обладателями лицензий стали как иностранные, так и местные компании. Причем, из общего количества месторождений - 16 приходится на золото, одно – на серебро, два - на сурьму и одно - на редкоземельные металлы.

Среди иностранных инвесторов, получивших лицензию с 2013 по 2017 годы, числятся: ОСОО "Чаткал Голд", руководитель Чжан Мейфан, "Эгиз Тор девелопинг" – Чжуан Хунюн, "Аванте Капитал" – Андрю Хаусон, "HUA SIN" (ХУА СИН) – Ксинай Ма, "Сан Цин Чуан" – Янь Бэйсинь, "Данай Сервис" – Лю Вейдун, "Сардоникс" – Чжан Хэпин, "ШенСин" – Лань Цзюнь, ОсОО Совместный Кыргызско-Китайский "Жалалабатский оптовый рынок" - Лю Синьфу, "Асман-Таш" – У Бо.

Среди отечественных компаний за это время лицензии получили: ОСОО "Туз-Бел Таш" - Шерболот Жунусалиев, ОсОО "Мостдорстрой" (бывшее наименование "Урожай") – Шерболот Жунусалиев, ОСОО "Шах Тал" – Байыш Рустомбеков, "Антрацит" – Курбанбек Исабаев, "АПРИОРИ-ЭЛЕКТРОНИК"- Даулет Тельбаев, "Баткен Тоо Байлыгы" – Алишер Жороев, "Горнодобывающая Компания Цзинь Лун" – Джао Бин, "Догмон-Кен" – Анварбек Нурматов, "Корпорация Берилл" – Даулет Тельбаев, "Сан Ресорсес" – Уран Ниязалиев, "БТН и К" – Марат Кочконбаев, "Абий" - Сайдилла Чимбердиев, "ГОЛДБАТ" – Азизбек Аматов, "Оптимум Трейд" – Тимурлан Джунушов, "Дуваташ" – Каныбек Каралаев, "АШИМБАЙ" – Рахматулла Кучаров, "Полюс Голд Кей Джи" – Андрей Акимов, "Алтын-Джон" – Алымбек Сейиткулов, "ТК Акташ" – Владимир Романенко( в 2016 году лицензия на право пользование недрами месторождения известняка и суглинка Курментинское ушло с молотка за $120 тысяч –прим. автора). "ТЕРЕКСАЙ ЖАШТАРЫ" – учредитель Чолпон Эмуратова, "Chatkal-Lachyn" - Жамгырчы Токтобаев.

Примечательно, что среди победителей конкурса числится фирма брата бежавшего из страны экс-депутата КР и бывшего главы Минэнерго Аскарбека Шадиева – Замирбека Алимбековича. Его ООО "ИНЕН" 14 апреля 2014 года получила лицензию на добычу известняка и суглинка на участке "Стандарт" в Баткенской области. В базе Минюста, компания зарегистрирована 27 мая 2013 года. Основной вид деятельности - добыча гравия и песка.

Также в марте 2014 года право на георазведку коренного золота Кызылькельской площади в Токтогульском районе выиграла ЧП "Толканчинова А.", которая приобрела его за 115 тысяч долларов. Правда, по базе Минюста данная компания не проходит, как и ОсОО "Эндустриэль Электрик Электроник Санайи вэ Таджарет лимитед Ширкети". Поэтому, кто именно является учредителем, еще предстоит выяснить.

Скандалами запомнилась и выдача лицензий на право разработки одного из самых крупных в КР месторождений бурого угля "Тегене" с запасами в 110 миллионов тонн, расположенного в Ак-Сыйском районе Джалал-Абадской области. Рудник неоднократно переходил от одного владельца к другому. По последним данным добычей сейчас занимается ООО "Тегене", учредителем которой является Таалайбек Арыков, а директором Алымкул Сапарбаев. При этом, неясно, когда был проведен повторный конкурс на работу на данном участке.

Есть среди победителей конкурса и крупные инвесткомпании. Среди них – ОАО "Восток-геолдбыча", разрабатывающее золоторудное месторождение "Джеруй" через дочернюю компанию "Альянс Алтын", руководителем которой является Михаил Шубин.

ОсОО "Беш-Арча", получившее лицензию на разведку и разработку скандального месторождения угля Бель-Алма в Баткенской области. После перепродажи компании учредителем стал Федор Курканин, директором Абдыканат Баялинов. Об этих персонажах и ситуации на месторождении мы расскажем в отдельном материале.

ОсОО "Эти Бакыр Терексай", выигравшее право на разработку месторождения "Тереккан, Перевальное и золото-сурьмяного месторождения "Терек" в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Руководителем является Махир Тезджан.

И ОСОО "Алдаяр-Уголь Лимитед", победившее в праве на добычу белого мрамора на месторождении "Акарт" в Ноокатском районе Ошской области. Руководителем компании является Нураим Закирова.

Теперь, согласно последним заявлениям на Совбезе, есть вероятность пересмотра выданных лицензий в пользу государства.

"Уже по некоторым фактам видно, что внутри ведомства (ГКПЭН КР) коррупция", - подытожил президент КР Сооронбай Жээнбеков.