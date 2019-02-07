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Сначала застрелили, потом взорвали. Новые детали трагедии в Магнитогорске

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- Марина Осипова
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Новые детали трагедии в Магнитогорске. По некоторым данным, мужчины, чьи тела были найдены во взорвавшейся маршрутке, сначала были застрелены. И на момент поджога уже были мертвы. Со ссылкой на телеграм-каналы информацию распространяют российские СМИ.

"Судмедэксперты выяснили причину смерти троих мужчин, чьи тела были найдены в сгоревшей маршрутке в Магнитогорске. Все трое погибли от огнестрельных ранений. Важный момент: согласно заключению экспертов, все ранения были получены прижизненно. Когда машина загорелась и взорвалась, люди были уже мертвы", - сообщает ИА Baza.

Как ранее сообщал Znak.com, 31 декабря утром в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме и последовавшее за ним обрушение подъезда. Погибли 39 человек. Затем, вечером 1 января, в городе взорвалась пассажирская "газель", в которой погибли три человека. Следственные органы, заявляя о расследовании причин обрушения дома, при этом до настоящего времени полностью игнорируют запросы СМИ о причинах ЧП с маршруткой и о личностях ехавших в ней людей.

По одной из версий, которую озвучил Znak.com, а затем со ссылкой на свои источники - и федеральные СМИ, в "газели" могли ехать мужчины, причастные к экстремистской и террористической деятельности, а взрыв в ней произошел во время перестрелки с силовиками. Кроме того, без официального ответа остался факт обнаружения утром 1 января в урне около торгового центра "Континент" предмета, похожего на самодельное взрывное устройство.

Известно, что в маршрутке были уроженцы Узбекистана. Одного из них предположительно зовут Алишер Каюмов. До переезда в Россию жил в Кыргызстане, где у него якобы жена и четверо детей, сообщает Baza. В Магнитогорске он работал кальянщиком, но, по словам родственников, сильно изменился после того, как познакомился с другим погибшим "маршруточником" Махмудом Джумаевым. Каимов уволился из кальянной, тоже стал водить маршрутку и ударился в религию.

Еще один погибший - житель села Кирса Челябинской области Альмир Абитов, сообщает "Эхо Москвы".

Редакция VB.KG адресовала отечественному МИДу запрос, успел ли получить Алишер Каюмов гражданство Кыргызстана - ответ внешнеполитического ведомства будет предоставлен позже.


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URL: https://www.vb.kg/376612
Теги:
взрыв, пожар, Россия, убийство, Узбекистан, теракт, Кыргызстан
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Комментарии
Кыргыз
07.02.2019, 11:13

".........в "газели" могли ехать мужчины, причастные к экстремистской и террористической деятельности, а взрыв в ней произошел во время перестрелки с силовиками....." - прикольно а где силовики которые устраивали погоню, куда они делись, так другого момента и тд задержания не было??????????  Как уроженцы САР, если верующие так они экстремисты, не кажется ли сгущение  истины. Народ переосмыслите свою пребывание в РФ 

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