Инспектор Счетной платы КР за счет средств Минздрава побывал в Италии

По итогам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с АКС ГКНБ КР, выявлены отдельные факты злоупотребления должностных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Счетной палаты Кыргызской Республики.

Установлено, что в 2017 году должностными лицами Счетной палаты производился аудит составления и исполнения смет расходов бюджетных, специальных и иных средств Министерства здравоохранения за 2016 год.

28 августа 2017 года ответственные должностные лица министерства и Счетной палаты, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, несмотря на то, что в рамках реализации национальной программы "Ден-Соолук 2" предусматривалось обучение специалистов в сфере здравоохранения, а также невзирая на то, что аудит по вопросам государственных закупок не завершен, за счет финансовых средств Министерства незаконно отправили в заграничную поездку в г.Турин (Италия) главного государственного инспектора Счетной палаты, который был при исполнении служебных обязанностей, т.е. производил аудит.

В результате чего были необоснованно использованы бюджетные средства в размере 459 829 сомов, выделенные из республиканского бюджета.

Учитывая, что в действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 УК Кыргызской Республики, материал проверки зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП и передан в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации досудебного производства.