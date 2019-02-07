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Инспектор Счетной платы КР за счет средств Минздрава побывал в Италии

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- ВБ
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По итогам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с АКС ГКНБ КР, выявлены отдельные факты злоупотребления должностных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Счетной палаты Кыргызской Республики.

Установлено, что в 2017 году должностными лицами Счетной палаты производился аудит составления и исполнения смет расходов бюджетных, специальных и иных средств Министерства здравоохранения за 2016 год.

28 августа 2017 года ответственные должностные лица министерства и Счетной палаты, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, несмотря на то, что в рамках реализации национальной программы "Ден-Соолук 2" предусматривалось обучение специалистов в сфере здравоохранения, а также невзирая на то, что аудит по вопросам государственных закупок не завершен, за счет финансовых средств Министерства незаконно отправили в заграничную поездку в г.Турин (Италия) главного государственного инспектора Счетной палаты, который был при исполнении служебных обязанностей, т.е. производил аудит.

В результате чего были необоснованно использованы бюджетные средства в размере 459 829 сомов, выделенные из республиканского бюджета.

Учитывая, что в действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 УК Кыргызской Республики, материал проверки зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП и передан в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации досудебного производства.


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URL: https://www.vb.kg/376618
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, Минздрав, прокуратура, Счетная палата, Италия, нарушения, уголовная ответственность, Кыргызстан
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Комментарии
Штепсель
07.02.2019, 11:41

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