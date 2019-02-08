В брошенном киоске, где сгорели люди, хранился бензин

В сгоревшем павильоне на пересечении Элебаева и Скрябина, где накануне погибло два человека, хранился бензин. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

- Возможно речь шла и о подпольной торговле ГСМ. Так как на момент возгорания там находилось двое человек. Первой версией мы рассматриваем нарушение техники безопасности при обращении с горюче-смазочными материалами, - отметили источники.

Напомним, накануне МЧС КР проинформировало, что в Бишкеке сгорел брошенный павильон. В результате пожара погибли двое граждан. Их тела переданы милиции, проводится судмедэкспертиза.