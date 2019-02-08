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В брошенном киоске, где сгорели люди, хранился бензин

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- Виктория Григоренко
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В сгоревшем павильоне на пересечении Элебаева и Скрябина, где накануне погибло два человека, хранился бензин. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

- Возможно речь шла и о подпольной торговле ГСМ. Так как на момент возгорания там находилось двое человек. Первой версией мы рассматриваем нарушение техники безопасности при обращении с горюче-смазочными материалами, - отметили источники.

Напомним, накануне МЧС КР проинформировало, что в Бишкеке сгорел брошенный павильон. В результате пожара погибли двое граждан. Их тела переданы милиции, проводится судмедэкспертиза.


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URL: https://www.vb.kg/376620
Теги:
ГСМ, погибшие, пожар, Бишкек, Кыргызстан, бензин, МВД, МЧС
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