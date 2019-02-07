Автомобиль въехал в людей на рынке. Подросток погиб на месте

Сам водитель также получил травмы и обратился в отделение травматологии городской больницы Кызыл-Кыя.

В Ошской области автомобиль насмерть сбил тринадцатилетнего подростка. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Ошской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 февраля на рынке села Кок-Жар Ноокатского района во второй половине дня.

- По предварительным данным, у автомобиля Hyundai Starex не сработали тормоза и он въехал в базар. Были сбиты 41-летняя женщина и 13-летний подросток, которые торговали на рынке. Оба - жители Ноокатского района. Подросток от полученных травм умер на месте. Женщина была доставлена в районную больницу, - пояснили в ГУОБДД.

Сам водитель также получил травмы и обратился в отделение травматологии городской больницы Кызыл-Кыя.