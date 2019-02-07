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Автомобиль въехал в людей на рынке. Подросток погиб на месте

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- Бакыт Стамов
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Сам водитель также получил травмы и обратился в отделение травматологии городской больницы Кызыл-Кыя.

В Ошской области автомобиль насмерть сбил тринадцатилетнего подростка. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Ошской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 февраля на рынке села Кок-Жар Ноокатского района во второй половине дня.

- По предварительным данным, у автомобиля Hyundai Starex не сработали тормоза и он въехал в базар. Были сбиты 41-летняя женщина и 13-летний подросток, которые торговали на рынке. Оба - жители Ноокатского района. Подросток от полученных травм умер на месте. Женщина была доставлена в районную больницу, - пояснили в ГУОБДД.

Сам водитель также получил травмы и обратился в отделение травматологии городской больницы Кызыл-Кыя.


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URL: https://www.vb.kg/376629
Теги:
Ноокатский район, Ошская область, рынок, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд
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