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Суду недостаточно доказательств, что Суталинов болен раком?

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- Виктория Григоренко
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Суд по освобождению Мурата Суталинова отложили на следующую неделю. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как отмечается, на процессе адвокат заявил ходатайство о приобщении к делу материалов, что Суталинов прошел курс химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием.

- Процесс пройдет 15 февраля, так как судья захотел допросить еще одного специалиста по этому делу, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, суд по апрельским событиям 2010 года признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году и отбывает наказание в ИК №47. Врачи Национального центра онкологии диагностировали у осужденного рак IV стадии.

Сейчас в Ленинском районном суде Бишкека рассматривается ходатайство об освобождении бывшего главы СНБ Мурата Суталинова по состоянию здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/376630
Теги:
амнистия, Ленинский район, онкология, суд, судья, ГСИН, Национальный центр онкологии, Мурат Суталинов
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Комментарии
Ас
08.02.2019, 12:46

Для зверя бутукаева есть

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Болотбек
08.02.2019, 13:32

Да уже не знаешь кому верить и чему верить.Маленькая страна а лжи море,нет океан.Судью тоже можно понять. Ведь завтра смотришь и решение судьи окажется неправильным. А вот понять за что же все таки влепили 20 лет л/с служивому,который защищал то,что он обязан был защищать непонятно абсолютно. Не дай бог конечно,но если этот сценарий повторится,то что будут делать силовики? Уверен просто сбегут со своих должностей,чтобы не оказаться в шкуре Суталинлва и Конгатиева.

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