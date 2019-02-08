Суду недостаточно доказательств, что Суталинов болен раком?

Суд по освобождению Мурата Суталинова отложили на следующую неделю. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как отмечается, на процессе адвокат заявил ходатайство о приобщении к делу материалов, что Суталинов прошел курс химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием.

- Процесс пройдет 15 февраля, так как судья захотел допросить еще одного специалиста по этому делу, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, суд по апрельским событиям 2010 года признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году и отбывает наказание в ИК №47. Врачи Национального центра онкологии диагностировали у осужденного рак IV стадии.

Сейчас в Ленинском районном суде Бишкека рассматривается ходатайство об освобождении бывшего главы СНБ Мурата Суталинова по состоянию здоровья.