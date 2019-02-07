На самолете, летевшем рейсом Бишкек-Стамбул, пожара не было

Сегодня из аэропорта "Манас" в Бишкеке не смог вылететь самолет рейса РС 701 Стамбул-Бишкек авиакомпании "Пегасус". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт Манас".

Заместитель директора авиакомпании "Эйр Манас" Данияр Арынов встретился с пассажирами воздушного судна, которые не смогли вылететь. Он отметил, что во время взлета была выявлена техническая неисправность, но она не была серьезной, и вскоре ее устранят.

- Планируется, что вылет по этому рейсу состоится в 18.30. Те пассажиры, которые переживают за свою безопасность и не хотят лететь этим судном, могут вылететь завтра другим рейсом. Однако компания несет полную ответственность за безопасность пассажиров. Могу сказать, что серьезной поломки не было. Информация о том, что загорелось крыло или иные части самолета, не соответствует действительности, - сказал Данияр Арынов.

По его словам, пассажиров, летевших транзитом, встретят в аэропорту и разместят в гостинице. Они смогут улететь по своим направлениям завтра утром.