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Идет работа по возвращению Мырзакматова на родину

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- Бакыт Стамов
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Депутат от фракции "Ата Мекен" Искандер Гайпкулов опроверг появившуюся в СМИ информацию, что экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов намерен объединиться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Для этой цели они якобы даже встретились в ОАЭ, где экс-президент недавно проводил свой отпуск.

По словам народного избранника, такую информацию распространяют противники Мырзакматова, которые прячутся за фейковыми аккаунтами.

- Мелис Жоошбаевич никогда не будет с ним (Атамбаевым - ред.) объединяться, так как никогда не поддерживал его идеологию. У него есть собственные политические взгляды, и он является лидером политической партии. С моим мнением сейчас согласятся все наши сопартийцы. Шансы объединиться у него были еще в те времена, когда Атамбаев был президентом. Тем более, такие предложения к нему не раз поступали. Президент предлагал ему даже пост министра, но Мырзакматов отказывался и, оставаясь на посту мэра, продолжал критиковать власть. Думаю, только поэтому он подвергся политическим гонениям, - сказал Гайпкулов.

Ответил депутат и на вопрос по поводу возвращения в Кыргызстан экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова.

- Когда именно он вернется, я не могу точно сказать. Время покажет, но адвокаты сейчас над этим работают. Я верю, что в один прекрасный день он будет оправдан и вернется на родину, чтобы честно служить своему народу, - добавил он.

Отметим, депутат Искандер Гайпкулов является членом политсовета партии "Улуттар биримдиги", лидером которой является Мелис Мырзакматов. Его дочь и сын Мелиса Мырзакматова поженились в 2009 году. У них есть два сына и одна дочь.

Напомним, на бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова в 2014 году было возбуждено уголовное дело за незаконное расходование 27 миллионов сомов, предназначенных для строительства моста. Ошский горсуд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/376634
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мелис Мырзакматов, Ата Мекен, Улуттар биримдиги, ОАЭ, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, экс-президент
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Комментарии
Мелису
08.02.2019, 09:28

Мелис, пожалуйста, вернись. Мы все ждем тебя и скучаем.

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Мелис
08.02.2019, 10:05

Ата-Мекеновцы почему то заговорили о Мырзакматове, почему? на сколько я помню, что 2015 году на выборах Парламент, Атам-Мекеновцы использовали его партию что бы пройти в Парламент, все партии начали шевелится и в том числе партия Ата-Мекен, на пороге уже выборы ЖК по этому они за интересованы заговорит про него. у них нет других намерений. 

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реалист
08.02.2019, 10:05

Правильно вернуть этого маслокрада и обезжирить в доход государства, а заодно и Гайпкулова проверить, если не ошибаюсь в свое время он возглавлял счетную палату. И как это возможно, являясь членом политсовета одной партии быть депутатом жк от другой партии. Вся наша система прогнила все одни и те же лица, нужно принять закон о люстрации.. 

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Клара
08.02.2019, 10:13

Мырзахматов нужен городу Ош и точка.

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