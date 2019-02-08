Идет работа по возвращению Мырзакматова на родину

Депутат от фракции "Ата Мекен" Искандер Гайпкулов опроверг появившуюся в СМИ информацию, что экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов намерен объединиться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Для этой цели они якобы даже встретились в ОАЭ, где экс-президент недавно проводил свой отпуск.

По словам народного избранника, такую информацию распространяют противники Мырзакматова, которые прячутся за фейковыми аккаунтами.

- Мелис Жоошбаевич никогда не будет с ним (Атамбаевым - ред.) объединяться, так как никогда не поддерживал его идеологию. У него есть собственные политические взгляды, и он является лидером политической партии. С моим мнением сейчас согласятся все наши сопартийцы. Шансы объединиться у него были еще в те времена, когда Атамбаев был президентом. Тем более, такие предложения к нему не раз поступали. Президент предлагал ему даже пост министра, но Мырзакматов отказывался и, оставаясь на посту мэра, продолжал критиковать власть. Думаю, только поэтому он подвергся политическим гонениям, - сказал Гайпкулов.

Ответил депутат и на вопрос по поводу возвращения в Кыргызстан экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова.

- Когда именно он вернется, я не могу точно сказать. Время покажет, но адвокаты сейчас над этим работают. Я верю, что в один прекрасный день он будет оправдан и вернется на родину, чтобы честно служить своему народу, - добавил он.

Отметим, депутат Искандер Гайпкулов является членом политсовета партии "Улуттар биримдиги", лидером которой является Мелис Мырзакматов. Его дочь и сын Мелиса Мырзакматова поженились в 2009 году. У них есть два сына и одна дочь.

Напомним, на бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова в 2014 году было возбуждено уголовное дело за незаконное расходование 27 миллионов сомов, предназначенных для строительства моста. Ошский горсуд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы.