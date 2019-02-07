Адвокат Нурбек Токтакунов извинился перед народом и дезактивировался

Правозащитник и адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов дезактивировал свой аккаунт в социальной сети Facebook. Перед этим юрист успел опубликовать обращение к гражданам Кыргызстана, в котором он извинился за эмоциональные слова в адрес президента.

"Я прошу прощения перед публикой, перед своими читателями, больше такого не повторится. Поразмышляв я осознал, что переход на подобный тон - это проявление слабости и даже какие-то признаки капитуляции", - написал он.

Кроме этого, он предложил президенту за его пост в соцсетях подать на него в суд. В противном случае Токтакунов пообещал сам это сделать.

"Я предлагаю ему подать на меня в суд в защиту своей чести и достоинства, и в суде в качестве ответчика я подробно опишу публике свои размышления и причины, приведшие меня к оценке его качеств в столь эмоциональной и оскорбительной форме. Сооронбай Жээнбеков тоже оскорбил меня, по сути обозвав "попугаем", озвучивающим чужие слова. Если он не подаст на меня в суд, я сам обращусь в Генеральную прокуратуру, чтобы они в соответствии со ст. 4 Закона "О гарантиях деятельности президента" испросили у него согласия и подали на меня в суд", - пообещал он.

В поддержку Токтакунова выступила и экс-пресс-секретарь премьер-министра Сапара Исакова Гульнура Торалиева. На своей странице в Facebook она попросила "команду президента и его брата" "перестать создавать фальшивые новости" про Токтакунова и себя и финансировать троллей.

Каких-то доказательств, что подобное действительно происходит, и к этому имеют отношение братья Жээнбековы, она не предоставила.

Напомним, ранее адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в соцсети написал пост про президента Кыргызстана с негативным содержанием. В частности, юрист напомнил, что на встрече с главой государства он, Токтакунов, озвучил мнение, что институт президента подавляет всю политическую систему.

"А ... заявил вдруг, что я озвучиваю чужие мысли, и что он, мол, знает, чьи. Этим он нанёс мне жестокое оскорбление. Эти мысли я озвучивал всегда, и при Атамбаеве, и при Бакиеве. Разве что я могу признаться, что многие мысли мне приходят во время чтения книг, но никогда я не работал попугаем", - написал он.