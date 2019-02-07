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Нурбек Токтакунов извинился перед народом и деактивировался

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- Бакыт Стамов
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Правозащитник и адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов дезактивировал свой аккаунт в социальной сети Facebook. Перед этим юрист успел опубликовать обращение к гражданам Кыргызстана, в котором он извинился за эмоциональные слова в адрес президента.

"Я прошу прощения перед публикой, перед своими читателями, больше такого не повторится. Поразмышляв я осознал, что переход на подобный тон - это проявление слабости и даже какие-то признаки капитуляции", - написал он.

Кроме этого, он предложил президенту за его пост в соцсетях подать на него в суд. В противном случае Токтакунов пообещал сам это сделать.

"Я предлагаю ему подать на меня в суд в защиту своей чести и достоинства, и в суде в качестве ответчика я подробно опишу публике свои размышления и причины, приведшие меня к оценке его качеств в столь эмоциональной и оскорбительной форме. Сооронбай Жээнбеков тоже оскорбил меня, по сути обозвав "попугаем", озвучивающим чужие слова. Если он не подаст на меня в суд, я сам обращусь в Генеральную прокуратуру, чтобы они в соответствии со ст. 4 Закона "О гарантиях деятельности президента" испросили у него согласия и подали на меня в суд", - пообещал он.

В поддержку Токтакунова выступила и экс-пресс-секретарь премьер-министра Сапара Исакова Гульнура Торалиева. На своей странице в Facebook она попросила "команду президента и его брата" "перестать создавать фальшивые новости" про Токтакунова и себя и финансировать троллей.

Каких-то доказательств, что подобное действительно происходит, и к этому имеют отношение братья Жээнбековы, она не предоставила.

Напомним, ранее адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в соцсети написал пост про президента Кыргызстана с негативным содержанием. В частности, юрист напомнил, что на встрече с главой государства он, Токтакунов, озвучил мнение, что институт президента подавляет всю политическую систему.

"А ... заявил вдруг, что я озвучиваю чужие мысли, и что он, мол, знает, чьи. Этим он нанёс мне жестокое оскорбление. Эти мысли я озвучивал всегда, и при Атамбаеве, и при Бакиеве. Разве что я могу признаться, что многие мысли мне приходят во время чтения книг, но никогда я не работал попугаем", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/376637
Теги:
Генеральная прокуратура, Нурбек Токтакунов, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, социальные сети, суд, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
08.02.2019, 08:42

Этот Токтакунов извращенец какой то. Еще бы попросил выпороть себя на суде.

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Жалоба модератору
Соломон Моисеевич
08.02.2019, 08:55

Пока Токтакунов дезактивировался. Скоро, наверное, самоликвидируется.

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Фан
08.02.2019, 09:51

Сапар нанял адвоката похоже на себя, такой же глупый

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Куба
08.02.2019, 09:52

Ты лучше молчал бы , а не пудрит мозги народа, Народ знает кто есть кто. Сапар тебе хорошо заплотить это все знает.

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Куба
08.02.2019, 09:58

кысыып эле журбойсунбу калп эле  атын чыкпаса жер ортто болбочу , сен ал созун менен дуйнону конторуп салмак белен. Бул жон гана сенин Президентти жаман корсотуу планын.

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Сук
08.02.2019, 10:10

Дажееее оооочен интересно, что он окончательно чокнулся, ему лучше самому попросит сесть в тюрьму, похожее он доказывает свои диагностику. 

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Нурлан
08.02.2019, 11:03

Один из самых адекватных правозащитников

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Тилек
08.02.2019, 11:45

Ну кому теперь верить, видно спецслужбы хорошо с ним поработали а как же иначе "свобода слова" Такая у нас власть!!!

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