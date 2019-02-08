Гражданина Кыргызстана задержали в Латвии

2 февраля на пункте пограничного контроля в Силене (Латвия) был задержан гражданин Кыргызстана с недействительными картами технического осмотра и полисами OCTA, сообщают "Новости Даугавпилса".

В ночь с пятницы на субботу пограничники провели проверку грузового автомобиля Mercedes Benz с прицепом, водитель которого, гражданин Кыргызстана, предъявил просроченные документы на транспортное средство.

Выяснилось, что срок действия карточек технического осмотра транспортного средства и его прицепа истек в октябре прошлого года, полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности – в ноябре, в свою очередь в отношении водителя транспортного средства в связи с неуплаченным в течение года штрафом был применен запрет на использование водительских прав.

За использование поддельных документов был начат уголовный процесс по части первой статьи 275 Уголовного закона. После осуществления всех необходимых процессуальных действий дело было направлено в прокуратуру Даугавпилса для начала уголовного преследования. По предписанию прокурора к правонарушителю был применен денежный штраф в размере более 2 000 евро.