Суд "отменил" избрание председателя ФПК Мирбека Асанакунова

Оппоненты Мирбека Асанкунова обвиняют его во лжи и подделке документов. На неблаговидный шаг бывший чиновник и депутат якобы пошел для того, чтобы занять пост председателя Федерации Профсоюзов Кыргызстана (ФПК). На прошлой неделе Первомайский районный суд Бишкека признал недействительным его избрание. Это решение неокончательное и пока не вступило в законную силу.

Почему проблема в ФПК является важной для каждого?

В Федерации профсоюзов уже не первый год продолжается скандал, который, как кажется, большинства кыргызстанцев абсолютно не касается. Однако это не так. Каждый человек, который хоть где-то работает, ежемесячно отчисляет 0,25% от своей зарплаты в Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ). Деньги аккумулируются на счетах Социального фонда КР, потом их перечисляют в Федерацию профсоюзов, где распределяют по профсоюзным организациям. В этом году, по данным VB.KG речь идет о распределении 290 млн сомов, собранных с заработных плат кыргызстанцев.

Кроме того, на балансе ФПК числится более 10 санаториев, домов отдыха, таких как "Ысык-Ата", "Голубой Иссык-Куль", "Жалал-Абад", "Ала-Тоо" и другие, а еще большие земельные участки во всех регионах республики и в том числе в Бишкеке. По идее, все перечисленные ресурсы ФПК должны быть использованы для защиты и оздоровления трудящихся, то есть нас с вами, но складывается впечатление, что организация погрязла во внутренних дрязгах и конфликтах. У простых членов профсоюза может возникнуть вопрос: "А нужна ли нам такая профсоюзная организация на национальном уровне, если само руководство Федерации профсоюзов Кыргызстана, а именно члены Совета ФПК и далее продолжат бездействовать и игнорировать факты нарушения Устава профсоюза и законодательства КР?"

В чем причина скандала?

Мирбек Асанкунов, в прошлом депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК, губернатор и полномочный представитель в Иссык-Кульской области, стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана 16 января 2017 года, в этот день прошло голосование Совета ФПК, где он был избран большинством голосов.

-Федерация профсоюзов Кыргызстана – независимая организация. Однако в 2017 году наш социальный партнер в лице правительства вынудил уйти с поста прежнего председателя. В январе, на заседании Совета Федерации профсоюзов, вице-премьер-министр того времени Чолпон Султанбекова представила членам Совета Мирбека Асанкунова и в этот же день его избрали председателем, - рассказал VB.KG член Совета Федерации профсоюзов, председатель профсоюза работников лесных отраслей Канат Осмонов.

Выбор членов совета практически сразу возмутил часть профсоюзных работников. Во-первых, новый шеф был абсолютно незнакомым человеком в их среде, во-вторых голосование, по их мнению, проходило с нарушениями: устав ФПК предписывает избирать председателя тайным голосованием если есть второй претендент (им был Эдиль Тыныстанов и нем позже еще будет упоминаться). В этот день голосование почему-то проходило открыто. Это не единственная претензия. Даже спустя два года в бюрократических тонкостях тех выборов разбираются юристы, обычному же человеку достаточно знать, что пока в Доме профсоюзов шло голосование, в поселке Дача-Су из-под завалов доставали тела погибших людей. В то утро 16 января 2017 года на поселок рухнул самолет. Но трагедия, унесшая десятки жизней, не стала причиной для переноса голосования на другой день. Члены Совета ФПК послушно голосовали, а вице-премьер-министр по социальным вопросам, если верить К.Осмонову, хлопотала за нового главу Федерации профсоюзов, вместо того, чтобы помочь пострадавшим. Но, в конце концов, этичность (а вернее, полное ее отсутствие) никак не влияет на юридическую сторону дела.

Сомнительные диплом и опыт работы

Человек с улицы не может стать председателем ФПК, согласно уставу организации, он должен как минимум пять лет проработать на выборных должностях в профсоюзных организациях. То, что раньше Мирбека Асанкунова никто не знал, заставило его оппонентов тщательно изучить биографию нового шефа. Они смогли найти документы, которые ставят под сомнение откровенность бывшего чиновника и депутата.

- Если верить трудовой книжке Асанкунова, он работал заместителем директора в строительной компании "Аман-Имарат-Курулуш" и возглавлял профсоюз этой же компании с 1999 по 2007 год. Однако выяснилось, что эти данные не могут быть правдой, - говорит Канат Осмонов.

В распоряжении редакции VB.KG есть копия письма Чуй-Бишкекского управления юстиции от 16 октября 2017 года, где сказано, что ОсОО "Аман-Имарат-Курулуш" было зарегистрировано лишь в феврале 2009 года, то есть через два года после увольнения Мирбека Асанкунова. Более того, учредители этой компании никогда не регистрировали профсоюз.

Можно предположить, что Асанкунов работал в другой компании с таким же названием, которая была зарегистрирована намного раньше, а потом закрылась. Однако первые 8 цифр ИНН "Аман-Имарат-Курулуш", зарегистрированной в 2009 году полностью совпадают с ИНН на печати в трудовой книжке М.Асанкунова от 2007 года (речь идет лишь о первых 8 цифрах ИНН так как остальные точно определить сложно из-за качества копии). Невероятные метаморфозы со временем продолжаются и дальше. Если верить документу из Социального фонда КР, Мирбек Асанкунов не делал отчисления, работая в строительной фирме. Он сделал добровольный взнос в 2004 году и в 2006 году, а его перечисления приходили через мэрию Бишкека (вероятно он там работал, хотя в его резюме нет упоминаний о муниципальной службе).

В редакции имеются документы, заставляющие сомневаться не только в опыте работы, но и в образовании Асанкунова. Если первый диплом о высшем образовании не подвергается сомнению, со вторым, по специальности "Юриспруденция", полученным в Институте переподготовки и повышения квалификации КНУ, вышла странная история. Студента Мирбека Асанкунова не нашли среди студентов и выпускников 1998 и 2002 годов (этот год значится в резюме), о нем нет записей и в архиве Юридической академии, которая была позже образована на базе института повышения квалификации КНУ.

Уголовное дело и суд

В ноябре 2017 года, некий Орунбек Чондоев обратился в Финпол с заявлением о фальшивых документах главы ФПК. Сам О.Чондоев, судя по открытым данным, не имеет прямого отношения к Федерации профсоюзов, чаще всего его представляют, как сопредседателя ОО "Калыс", не однократно был в числе организаторов митингов за реформирование судебной системы.

В феврале 2018 года, после дополнительной проверки, в ГСБЭП возбудили уголовное дело за подделку документов. По нему проходили не только Мирбек Асанкунов, но еще учредители и директор ОсОО "Аман-Имарат-Курулуш" и другие подозреваемые. Однако, в июле 2018 года дело прекратили, несмотря на то, что следствие подтвердило факт фальсификации записи в трудовой книжке.

"Учитывая, что со дня внесения заведомо ложных сведений в трудовую книжку М.Асанкунова и заверения печатью ОсОО "Аман-Имарат-Курулуш", то есть с момента преступления прошло более восьми лет, следствие считает, что уголовное дело подлежит прекращению за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в постановлении ГСБЭП о прекращении уголовного дела. При этом в материалах дела есть объяснительная и показания свидетеля - Венеры Маймендеевой, где она утверждает, что подложная запись в трудовой книжке М.Асанакунова была сделана в 2017 году, непосредственно перед его выборами.

Параллельно, в судах по заявлению того же О.Чондоева шли процессы по отмене результатов выборов председателя ФПК. Верховный суд отказал в иске, посчитав О.Чондоева не надлежащим истцом, но не отвергая его аргументов о подложных документах М.Асанакунова.

Сейчас судебные разбирательства начались по новому кругу. Теперь, с тем же самым иском в Первомайский районный суд обратился Эдиль Тыныстанов, тот самый кандидат на пост главы ФПК, который участвовал в выборах. 31 января 2019 года суд встал на его сторону и отменил решение Совета Федерации профсоюзов от 16 января 2018 года об избрании Асанкунова председателем ФПК. Это решение вступит в законную силу лишь через 30 дней, если не будет подана апелляция в вышестоящий суд.

Позиция юриста Мирбека Асанкунова

Редакция VB.KG обратилась за комментариями к юристу, которая представляет интересы председателя ФПК Мирбека Асанкунова в суде. Асель Саскараева подтвердила, что суд первой инстанции действительно отменил решение Совета.

- Я не могу комментировать решение суда, так как пока его не видела и могла ознакомиться. Тем ни менее могу сказать, что с данным решением мы не согласны, оно не вступило в законную силу и мы намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции. "Я считаю, что оппоненты поторопились, объявляя решения суда в СМИ", - сказала юрист.

Асель Саскараева не стала комментировать подозрения о якобы фальшивых документах Мирбека Асанкунова.

- Подделка документов – это уголовное преступление, признать человека виновным может только суд. Такого решения суда не было, поэтому и говорить не о чем, - сказала адвокат.

Сейчас оппоненты Мирбека Асанкунова пытаются добиться возобновления расследования о фиктивных данных в трудовой книжке и резюме председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Хотя, члены организации ждут от Мирбека Асанакунова добровольной отставки. По словам Каната Осмонова он обещал это сделать если суд признает его назначение незаконным.

От редакции добавим, что супругой Мирбека Асанкунова является депутат парламента от фракции СДПК Гулкан Молдобекова. С 1992 по 2001 гг.- работала преподавателем по физике и информатике в педагогическом институте им. И. Арабаева. Член политического совета СДПК с 2010 года. В 2015 году избрана депутатом ЖК КР от политической партии СДПК. Член комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.