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Задержан парень, воровавший в мечети сотовые телефоны

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- ВБ
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В УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин, в своем заявлении он указал, что 3 января 2019 года неизвестные лица из мечети похитили сотовый телефон стоимостью более 20 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 200 "Кража" УК КР. Сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Ленинского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан Б.у.А.,1999 г.р.

В отношении Б.у.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц в СИЗО-1.

Проводится досудебное производство.

В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что задержанный причастен к другим противозаконным действиям.

Также в январе месяце текущего года из той же мечети у гражданина из куртки похитили сотовый телефон стоимостью 15 тысяч сом. Потерпевший обратился с заявлением в УВД Первомайского района.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Осуществляется досудебное производство по статье 200 УК КР, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/376651
Теги:
ГУВД, СИЗО, кража, мечеть, Бишкек, Кыргызстан
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