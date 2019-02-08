Задержан член МТО, прошедший спецкурс по ведению боя в городских условиях

5 февраля 2019 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по недопущению проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО), перебрасываемых из зон вооруженных конфликтов с террористическим заданием, в Джалал-Абаде задержан гражданин одной из стран Центральной Азии "А.Р.Б.", 1989 г.р., находящийся у себя на родине в официальном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.

Установлено, что задержанный прошел специальный курс по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) из подручных средств, а также тактике ведения боя из автоматического оружия в городских и горных условиях.

Задержанный нелегально проник на территорию Кыргызстана с дальнейшими планами по оседанию и созданию необходимых условий для формирования подпольной террористической ячейки с целью совершения разбойного нападения (так называемого "ганимата").

В настоящее время в отношении задержанного ведется соответствующий комплекс мероприятий по установлению преступных связей и пособников задержанного лица, а также рассматривается вопрос о передаче в установленном порядке представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.